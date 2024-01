70 anni dalla nascita della RAI . “La luce nella masseria” in onda su Rai Uno ore 21.30, tra i protagonisti la beneventana Viviana Altieri

I 70 anni dalla nascita della RAI e dell’inizio delle trasmissioni avvenuto su tutto il territorio italiano il 4 gennaio del 1954 saranno celebrati questa sera anche con la messa in onda, in prime time alle ore 21.30 su RAI UNO, del nuovo film in prima visione “La luce nella masseria” prodotto da Luca Barbareschi per Eliseo Entertainment, con la collaborazione di Rai Fiction e diretto da Riccardo Donna e Tiziana Aristarco.

Anche Benevento sarà protagonista grazie alla presenza nel cast degli attori dell’ottima Viviana Altieri nel ruolo di Margherita

Fanno parte della produzione colleghi meravigliosi – ha dichiarato la sannita Viviana Altieri, tra questi Aurora Ruffino, Domenico Diele, Aurora Ruffino, Giovanni Limite, Giusy Frallonardo, Carlo De Ruggieri, e Renato Carpentieri e tanti altri tra cui i bambini eccezionali!

Per Viviana una ulteriore importante esperienza che va ad arricchire il suo curriculum dove figurano già esperienze cinematografiche e teatrali di tutto rispetto.

Il 3 gennaio del 1954 la Rai inizia il regolare servizio di trasmissione su tutto il territorio nazionale. Nel giro di pochi anni la televisione entrerà nelle case degli italiani. Nel 1965 gli abbonati saranno oltre 6 milioni.

“La luce nella masseria”, film tv in prima visione domenica 7 gennaio in prima serata su Rai 1 – una produzione Èliseo Entertainment in collaborazione con Rai Fiction, prodotto da Luca Barbareschi per la regia di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco – si colloca nell’ambito delle celebrazioni per i settanta anni della televisione e racconta l’arrivo del nuovo medium in una famiglia del Sud Italia negli anni ‘60. Più precisamente in una famiglia di Matera, città della Basilicata che una quindicina di anni prima era stata definita da Palmiro Togliatti “vergogna nazionale” per le misere condizioni di vita degli abitanti. Si tratta di una popolazione che per il 95% si sostiene con l’agricoltura e che ha un’emigrazione (verso il nord e verso l’estero) ancora piuttosto significativa.

Il racconto si colloca proprio nel momento in cui il progresso, portato anche dalle prime fabbriche, causa lo svuotamento delle campagne. La gente vive il disorientamento dovuto alle implicazioni che questo processo innesca nelle relazioni sociali di tradizione millenaria. Quella narrata è una famiglia come tante, in cui l’avvento della modernità provoca una frattura all’interno della civiltà contadina e compromette quei momenti di condivisione e di socialità che da sempre le erano connaturati. La vita nelle campagne era faticosa e difficile, ma la famiglia era aggregata e, agli occhi dei bambini, vivere tutti insieme era una felicità.

Eppure, sarà proprio la televisione a mantenere viva quella socialità. Raccogliersi intorno al televisore diventa un’esperienza collettiva e sociale grazie alla forza aggregatrice dei programmi dell’epoca.