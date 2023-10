A BENEVENTO IL CONFRONTO SU RIFORME E AUTONOMIA DIFFERENZIATA

“Ragionando di riforme, Autonomia differenziata per quale idea di paese”, questo il titolo dell’incontro promosso da Acli Campania, Acli Provinciali di Benevento, Forum Terzo Settore Campania, CSV Irpinia Sannio Ets. Provincia di Benevento per la giornata di , 4 ottobre.

L’incontro, in programma alle 18.00 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento, prenderà il via con i saluti di Nino Lombardi, presidente Provincia di Benevento; di Maria Giovanna Pagliarulo, presidente ACLI Benevento; di Pasquale Orlando, consigliere CSV Sannio Irpinia ETS; di Ettore Rossi, coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica; di Melicia Comberati, portavoce Alleanza Contro Le Povertà Campania; e di Giovanpaolo Gaudino, portavoce del Forum Terzo Settore Campania.

A seguire gli interventi del Magnifico Rettore dell’Università Telematica “Giustino Fortunato” Giuseppe Acocella e del segretario generale della CGIL Campania Nicola Ricci. Le conclusioni saranno invece affidate ad Antonio Russo, vicepresidente nazionale ACLI con delega alla Coesione territoriale. L’incontro sarà coordinato da Filiberto Parente, presidente Acli Campania.

L’iniziativa, che si colloca all’interno del percorso avviato dalla Rete “No all’Autonomia Differenziata”, verrà trasmesso sulla Pagina Facebook e sul canale YouTube di Acli Campania.