Acli Campania, il presidente Filiberto Parente: “Tanti auguri a Marco Calvetto, neo presidente nazionale di Ipsia Acli Ong”

“Tanti cari auguri di buon lavoro, personali e dalle Acli Campania, al neo presidente nazionale di Ipsia Acli Ong, Marco Calvetto, da tempo operante in Italia, Bosnia ed Erzegovina, Albania, Kosovo, Senegal, Kenya e Mozambico”: così Filiberto Parente, presidente regionale delle Acli Campania. “Anche il Sud Italia – aggiunge Parente – ha bisogno di Ipsia Nazionale e delle tue capacità, presidente Calvetto, per cui auspico di lavorare insieme al fine di “globalizzare la Solidarietà e la Pace” e di attivare processi nella mia Regione Campania, la quale ha necessità di promuovere la cooperazione internazionale in aiuto dei migranti, per praticare segni di speranza in questi tempi dalle passioni tristi. Con le Acli Campania costruiremo valori ed esperienze di volontariato internazionale, declinando le parole del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciate durante la Giornata internazionale del Volontariato. Buon lavoro e ad maiora semper”.