AL VIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023, IN CAMPANIA TUTTI IN CLASSE. FOTO

È suonata la campanella che ha dato il via al nuovo anno scolastico 2022-2023 anche a Benevento come in tutta la Campania.

Sono stati riaperti, dunque, gli istituti scolastici che ospiteranno tra i banchi gli alunni del nuovo anno didattico.

Di buon mattino il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, assieme ad una rappresentanza dell’amministrazione comunale, infatti, hanno portato il loro saluto agli studenti e agli insegnanti in un tour per le varie scuole della città.

Il primo cittadino ha voluto, come ogni anno all’apertura dei nuovi programmi di studio, augurare a tutti un percorso proficuo a livello didattico, umano e sociale, auspicando che l’allentamento delle misure di sicurezza anti- Covid possa essere per tutti monito di un ritorno alla normalità dopo l’esperienza della DAD e degli anni difficili e tribolati che la scuola ha vissuto.

Dopo il saluto della rappresentanza comunale e dei dirigenti scolastici tutti in classe, dall’asilo alle superiori, per questa nuova avventura scolastica.