Amministrative. Forza Italia: “A San Giorgio del Sannio e Torrecuso sarà data la doverosa attenzione”

“Le ultime crisi politiche che hanno caratterizzato la vita amministrativa dei comuni di San Giorgio del Sannio e Torrecuso ripropongono con grande forza l’esigenza di riportare al centro del dibattito politico il grande impegno che occorre assumere nella guida delle amministrazioni locali, soprattutto in una fase socio economica di grande delicatezza come quella che stiamo vivendo anche per turbolenze legate a vicende internazionali. Guidare l’azione amministrativa di una comunità non significa giocare e sperimentare la tenuta “matematica” di una maggioranza in una logica asettica rispetto al territorio amministrato. Forza Italia da sempre impegnata nei territori per favorire la loro crescita con la consapevolezza delle difficoltà che caratterizzano le aree interne della provincia sannita, avvierà sotto la guida del commissario provinciale con il supporto dei vice commissari provinciali ed il responsabile degli enti locali del partito, una fase straordinaria di confronto relativamente alle questioni afferenti le comunità che andranno al voto nelle prossime amministrative. Particolare attenzione sarà dedicata ai comuni di Torrecuso e San Giorgio del Sannio, con l’auspicio di poter contribuire ad evitare per il futuro i disagi ad una comunità legati alla traumaticità di scioglimenti anticipati. Le grandi sfide legate alla programmazione dei fondi soprattutto del PNRR richiedono, oltre a grande impegno e capacità di programmazione, una visione di medio e lungo periodo non potendo essere svilite le opportunità di una comunità locale per banali lotte di potere ancorate spesso a conflittualità locali che non hanno alcuna considerazione delle esigenze delle comunità. Forza Italia non devierà mai da questa direttrice della sua azione politico istituzionale al servizio delle comunità delle aree interne del Sannio, a cui è rivolto anche il quotidiano impegno istituzionale dell’onorevole Francesco Maria Rubano, senza farsi condizionare dalla “casacca” politica degli amministratori locali che diligentemente si impegnano per il miglioramento delle condizioni socio economiche delle loro comunità” così si afferma in una nota diramata dall’ufficio stampa provinciale di Forza Italia.