ASI. BARONE: “BILANCIO 2022 E PROGETTI CONCRETI PER 2023”

Conferenza stampa di fine anno del presidente del consorzio ASI, Luigi Barone, assieme ai primi cittadini di Paduli, Domenico Vessichelli, e di Airola, Vincenzo Falzarano.

Il presidente del consorzio ASI ha discusso delle questioni spinose affrontate nel 2022 e dei progetti per l’anno entrante.

Un 2023 in cui fa appello alla regione Campania per un aiuto costante e concreto rispetto alla tematica dei rifiuti e a quella ambientale.

Ha parlato, inoltre, con i sindaci ed i presenti del dossier della società Luminosa di realizzare la famosa centrale turbogas.

Barone, sulla questione, ha dichiarato che fortunatamente a seguito della decisione del Tar della Campania la sentenza ha reso inammissibile il ricorso richiesto dalla società, ma che in ogni caso bisogna stare attenti.

Al tavolo di concertazione è stato discusso soprattutto del futuro del territorio e di tutti i progetti del 2023, che vedono un rinnovamento sostanziale delle questioni inerenti i rifiuti e l’ambiente sul territorio e molti di questi sono obiettivi che verranno concretamente realizzati, anche grazie al sostegno di altre aziende attraverso una cabina di regia unica.