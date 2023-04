ASL, martedì prossimo, a Faicchio, saranno inaugurati i nuovi locali del Servizio Veterinario di Sanità Animale

Si terrà martedì 18 alle ore 12,00 in via Suor Serafina, a Faicchio, l’inaugurazione dei nuovi locali in cui è stata ubicata l’Unità Operativa Veterinaria di sanità animale – Ambito territoriale B2 – afferente al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl.

In accordo con il sindaco del Comune di Faicchio, la nuova struttura è stata resa idonea dall’Asl, secondo i requisiti previsti per ospitare il servizio Veterinario ed accogliere gli utenti della valle telesina e del titerno.

Il nuovo presidio sanitario, come previsto dall’Atto di programmazione dell’Asl e dalla normativa vigente, svolge attività di: sorveglianza delle malattie infettive degli animali domestici e della fauna selvatica, gestione delle emergenze epidemiche veterinarie, governo dell’anagrafe zootecnica canina e funzioni legate all’igiene urbana veterinaria.

Al piano terra dello stabile è presente un apposito locale per la microchippatura dei cani ed è in programma la realizzazione di un ambiente adeguato per la sterilizzazione degli animali.

La ASL Benevento prosegue senza sosta nella sua opera di ridefinizione dei servizi territoriali grazie ai fondi resi disponibili dalla Regione Campania per la valorizzazione ed il rilancio della sanità pubblica, nell’ottica di favorire l’efficacia delle prestazioni e garantire un continuo miglioramento dell’accessibilità ai servizi.

Alla inaugurazione dei nuovi locali sarà presente il direttore generale dell’Asl Benevento, Gennaro Volpe, il sindaco di Faicchio, Nino Lombardi, e i rappresentanti delle istituzioni locali.