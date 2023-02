Autonomia, Mastella: se ddl passa faro’ rivoluzione in piazza

Il caso Donzelli-Delmastro? “Sono vicende personali, io da ministro mi sono dimesso. I dati sensibili non possono esser divulgati a meno che non tocchino vicende dello Stato, ma di norma non si danno”. Così Clemente Mastella, ex Guardasigilli e sindaco di Benevento, al programma di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora’.

“Lo sbaglio politico è di entrambi, uno ha dato i dati e l’altro li ha divulgati”, avverte Mastella che aggiunge: ”Forse politicamente la responsabilità maggiore è del sottosegretario”.

“Se dovesse passare l’autonomia di Calderoli? “Faro’ la rivoluzione democratica in piazza, chiamero’ i Sindaci del mezzogiorno a fare una lunga catena, dalla Sicilia a quei primi cittadini lombardi solidali con noi”.