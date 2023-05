BOCCE, GLI ATLETI SANNITI AL CAMPIONATO ITALIANO SOCIETÀ HF

Questo fino settimana, 19-20-21-maggio presso il CTF della FIB via Pianeta Mercurio Roma, si è svolto il 1° Campionato Italiano di Società HF al quale, hanno partecipato SEI squadre:

FAO MOTTA Veneto

SPERONE NEIRANO Lombardia

BASSA VALTELLINA Lombardia

ASCIP OSTIA – Roma

OLTRE GLI OSTACOLI – Campania

AVIS CAMPOBASSO – Molise

La società sannita, causa forza maggiore, ha partecipato con una ristretta formazione:

Tecnico Museo: Michele Fiorentino

Atleta Standing: Cioffi Salvatore

Atleti Sitting: Gaudenti Angelo, Mastrovito Gerardo e Melone Pasquale.

La Bassa Valtellina ha vinto lo scudetto Sitting-Standing al termine di questa prima edizione del Campionato Italiano di Società.

La formazione lombarda ha battuto per 6-2 in finale, nel derby regionale, la formazione dello Sperone Neirano. Sul gradino più basso del podio le società: Oltre gli Ostacoli Benevento e Motta ASD Treviso.

Ai nastri di partenza della kermesse tricolore a squadre anche l’Ascip Ostia e l’Avis Campobasso.

Il Direttore di manifestazione è stato Davide Matteocci, arbitro nazionale dell’AIAB Lazio.