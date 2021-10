CALCIO A 5. ESORDIO VINCENTE PER IL BENEVENTO 5 IN A/2

È iniziata subito con un successo la prima storica esperienza in serie A2 per il Benevento 5 che ha superato con un sofferto 4-3 il Cus Molise al «PalaUnimol» di Campobasso. Pronti via e Mejuto ha portato in vantaggio i sanniti con il 2-0 di Botta al 10’ con uno spunto personale dopo un perfetto anticipo dell’esperto calcettista giallorosso. Il 3-0 di Brignola al 15’ è sembrata quasi la parola di chiusura sul match, ma a trenta secondi dall’intervallo è arrivato il 3-1 di Luquinhas che ha riaperto i giochi. Nella ripresa è salito in cattedra l’estremo difensore del Benevento 5 che ha più volte abbassato la saracinesca soprattutto sulle conclusioni di Barichello, ma nulla ha potuto all’11’ sul tiro ravvicinato di Luquinhas per il 3-2. Nel finale una magia di Ruanzinho ha fatto materializzare il 3-3 del Cus Molise che ha continuato a premere esponendosi, in questo modo, alle ripartenze dei sanniti che hanno segnato il definitivo 4-3 con un colpo di biliardo nell’angolo basso di Mejuto a poco più di sessanta secondi del termine.

Nel prossimo turno i giallorossi di mister Cundari faranno il loro esordio al «PalaTedeschi» ospitando il Sala Consilina.

Serie A2/C – 1a giornata (9 ottobre)

CUS MOLISE 3

BN5 4 (pt. 1-3)

CNL CUS MOLISE: Oliveira, Di Stefano, Di Lisio, Debetio, Barichello, Ruanzinho, Picciano, Luquinhas, Lorenzo Mariano, Luca Mariano, Porcari, De Santis. All. Sanginario

BENEVENTO: Rocha, Botta, Stigliano, Mejuto, Volonnino, Gigante, Calavitta, Galletto, Odierna, Brignola, Kullani, De Filippo. All. Cundari

ARBITRI: Rutolo di Chieti e Sellese di Vasto

CRONO: Fardelli di Cassino

RETI: 1’pt e 18’st Mejuto (BN), 10’pt Botta (BN), 15’pt Brignola (BN), 19’pt e 11’st Luquinhas (CM), 17’st Ruanzinho (CM).