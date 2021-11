CALCIO, GIUDICE SPORTIVO, IN DIFFIDA LETIZIA. LA SQUADRA TORNA AD ALLENARSI IN CITTA’

Dopo la seduta di allenamento sostenuta ieri in Toscana prima della partenza oggi i giallorossi hanno iniziato la preparazione alla sfida contro la Reggina all’ Antistadio Imbriani. Allenamento mattutino con squadra divisa in due gruppi, i calciatori impegnati domenica a Pisa hanno svolto lavoro intermittente, mentre per gli altri seduta di forza in palestra, navette più conclusioni in porta e esercitazioni 3vs2. Foulon salterà la sfida con la Reggina e il turno infrasettimanale con il Vicenza. Il difensore ha rimediato nella trasferta di Pisa una distrazione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra e sarà quindi indisponibile.

Tra le decisioni del Giudice sportiva figura l’ AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 (QUARTA SANZIONE) Gaetano LETIZIA (Benevento) sanzione aggravata perché capitano della squadra.

Ed ancora AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 Roberto INSIGNE (Benevento) per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.