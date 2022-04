Calcio Serie B. 34a giornata, i precedenti

La 34a giornata di andata del campionato di Serie BKT 2021/2022 è ormai alle porte. In attesa che le squadre scendano in campo, ecco i precedenti e le curiosità dei match che si disputeranno.

Alessandria – Pordenone (sabato 9 aprile, ore 14.00)

Nei 4 precedenti in Piemonte fra le due squadre, bilancio di 2 successi dei grigi di casa (ultimo 1-0 nella serie C 2015/16), 1 pareggio (1-1 nella serie C-2 1987/88) ed 1 vittoria friulana (2-1 nella serie C-2 2002/03).

Alessandria senza successi da 14 giornate, con score di 6 pareggi ed 8 sconfitte. Ultima affermazione il 2-0 interno sul Benevento del 22 gennaio scorso. Aperta la serie negativa record 2021/22 dei piemontesi.

Alessandria assai distratta nei minuti finali di partita: ben 15 i gol subiti dai piemontesi tra il 76’ e il 90’ dopo 32 turni della serie B 2021/22.

In Alessandria-Pordenone si sfidano le due difese “groviera” della serie B 2021/22: Pordenone con 58 reti subite, contro l’ Alessandria con 55 gol incassati (come il Vicenza).

Pordenone formazione cadetta 2021/22 che ha vinto meno partite dopo 33 giornate (3, come il Crotone), ne ha perse di più (22), vanta l’attacco più anemico (24 gol soltanto all’attivo) ma anche squadra che subisce meno rigori (2 in 33 partite, come il Lecce), maggior numero di espulsi (7, come Cosenza e Monza) e che nelle riprese perde più punti rispetto ai risultati al 45’, gap di –16.

Tra Moreno Longo e Bruno Tedino sono 3 le sfide tecniche ad oggi: 2 vittorie ed 1 pareggio in favore del coach neroverde nel duplice Palermo-Frosinone della serie B 2017/18 e nella gara d’andata di quest’anno, con squadre di Tedino ancora a porta inviolata.

Como – Cittadella (sabato 9 aprile, ore 14.00)

A Como 4 precedenti ufficiali fra le due squadre: 2 le vittorie lariane (ultima 4-3 nella serie B 2001/02), 1 pareggio (0-0 nella serie C-1 1999/00) ed 1 successo granata (2-0 nella coppa di C 2004/05).

Como compagine della serie B 2021/22 che in 33 giornate ha calciato più rigori: 11.

Cittadella squadra della serie B 2021/22 che ha avuto a favore più espulsioni: ben 7, come la Cremonese.

Mirko Antonucci giocatore più volte sostituito nella serie B 2021/22: 26 le sue uscite anzitempo in 33 giornate.

Cittadella squadra più ammonita di tutto il torneo con 108 “gialli” subiti.

Cittadella squadra di questo torneo che manda in rete meno giocatori: appena 10 in 33 giornate.

Cittadella senza successi da 7 giornate, con score di 4 pareggi e 3 sconfitte. Ultima vittoria veneta datata 27 febbraio scorso, 3-0 sul Frosinone al “Tombolato”.

Secondo confronto tecnico ufficiale tra Giacomo Gattuso e Edoardo Gorini: all’andata Cittadella-Como 2-2 lo scorso 1 dicembre, al “Tombolato”.

Lecce – Spal (sabato 9 aprile, ore 14.00)

A Lecce sono 11 i confronti fra le due squadre: 6 i successi salentini (ultimo 2-1 nella serie A 2019/20), 3 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 1982/83) e 2 vittorie emiliane (ultima 2-1 nella serie B dello scorso anno). Estensi in rete a Lecce da 6 partite di fila, 7 gol totali segnati.

Lecce in serie positiva da 8 giornate, con 4 successi ed altrettanti pareggi. Ultima sconfitta dal Cittadella, 1-2 a “Via del Mare” il 23 febbraio scorso.

Lecce difesa “bunker” di questo torneo con appena 28 gol subiti in 33 partite giocate (a pari merito con il Perugia) e formazione cadetta 2021/22 con meno sconfitte subite: 3 in 33 giornate. Salentini da record anche per minor numero di rigori subiti (2, come il Pordenone) e per minor numero di espulsioni ricevute (nessuna, unica di tutto il campionato cadetto in corso).

Gara 300 tra i “pro” per Mattia Finotto che somma finora 96 gare in B, 184 in Lega Pro, 11 in coppa Italia ed 8 in altri tornei con le maglie di Sambonifacese, Monza, Spal, Ternana e Cittadella. Esordio assoluto il 11 settembre 2011, serie C2, Sambonifacese-Casale 0-2.

Sfida numero 5 tra Marco Baroni e Roberto Venturato con il tecnico della Spal in vantaggio: 2 successi ad 1 ed 1 pareggio a chiudere il bilancio.

Roberto Venturato festeggia le 500 panchine professionistiche con club italiani, di cui 211 in serie B, 212 in Lega Pro, 47 in coppa Italia e di Lega Pro e 29 in altri tornei. Bilancio di 202 vittorie, 146 pareggi e 151 sconfitte, alla guida di Pizzighettone, Cremonese, Cittadella e Spal. Esordio in coppa Italia di Lega Pro, 20 agosto 2003, Montichiari-Pizzighettone 0-0.

Frosinone – Cremonese (sabato 9 aprile, ore 16.15)

Assoluta parità nei 5 precedenti fra le due squadre in terra ciociara: 2 vittorie giallazzurre (ultima 1-0 nella serie B 2020/21), 1 pareggio (0-0 nella serie B 2017/18) e 2 successi grigiorossi (ultimo 2-0 nella serie B 2019/20).

Alessio Tribuzzi è il giocatore che vanta il primato di subentri a partita in corso nella serie B 2021/22 dopo 33 giornate: 22.

Frosinone reduce da 4 successi interni consecutivi senza subire reti. Ultima squadra uscita indenne dallo “Stirpe” il Como, vittorioso 2-1 lo scorso 16 febbraio. Ultima rete subita da Ioannou al 44’ di quella partita, con porta ciociara dunque chiusa da 406’.

Frosinone scatenato prima della pausa: 15 le reti ciociare dal 31’ al 45’ inclusi recuperi, quasi un terzo dell’intero bottino totale giallazzurro composto da 47 gol segnati in 33 turni

Cremonese reduce da 10 punti nelle ultime 4 giornate: 3 vittorie ed 1 pareggio. Prima del k.o. a Pisa, 0-3 del 13 marzo scorso, i grigiorossi avevano messo insieme 5 vittorie e 3 pareggi nelle 8 precedenti giornate, cosicchè la squadra di Pecchia ha perso una sola partita nelle ultime 13, con restante bilancio di 8 vittorie e 4 pareggi, 28 punti nel carniere.

Cremonese squadra cadetta 2021/22 che vanta il maggior numero di vittorie: 18 in 33 giornate.

Cremonese squadra della serie B 2021/22 che ha avuto a favore più espulsioni: ben 7, come il Cittadella.

Cremonese che ha segnato il 48% dei suoi gol 2021/22 a cavallo della ripresa, 24 su 50, di cui 13 dal 46’ al 60’ (record del torneo in corso in questa fascia di gara) ed 11 dal 31’ al 45’, inclusi recuperi.

Secondo confronto tecnico tra Fabio Grosso e Fabio Pecchia dopo l’1-1 dell’andata nell’attuale serie B. I due si sono succeduti nell’estate 2018 sulla panchina dell’Hellas Verona: Pecchia chiuse con la retrocessione dalla A alla B a maggio 2018, Grosso allenò i gialloblu dal luglio 2018 al maggio 2019, prima dell’avvento di Aglietti, che riportò in serie A gli scaligeri.

Aprile mese “nero” per le squadre di Grosso, alla media di 0,88 punti/partita, frutto di un bilancio formato da 2 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte in 17 match disputati.

Benevento – L.R. Vicenza (domenica 10 aprile, ore 14.30)

In terra sannita esiste un solo precedente fra le due squadre: 0-0 nella serie B 2016/17.

Benevento fair-play: squadra della B 2021/22 che ha subito meno ammonizioni, 65 in 33 partite, come il Brescia.

Gaetano Letizia alla gara 200 in serie B (considerata la sola regular season): esordio 24 agosto 2013 in Ternana-Carpi 1-0. Le maglie indossate: Carpi e Benevento.

Si sfidano l’attacco record del campionato (Benevento con 55 gol fatti), contro la seconda peggior difesa (Vicenza con 55 reti subite, come l’Alessandria e peggio solo il Pordenone con 58).

Vicenza compagine cadetta 2021/22 che colleziona meno pareggi: appena 7 in 33 giornate, come l’Ascoli.

Vicenza fragile a cavallo della pausa: 31 delle 55 reti incassate dai biancorossi veneti arrivano in questa fase di gara, di cui 19 fra 31’ e 45’ inclusi recuperi (primato solitario), 12 dal 46’ al 60’.

Vicenza reduce da 3 sconfitte esterne di fila, senza successi fuori casa dal 26 novembre scorso (1-0 a Crotone, poi si contano 2 pareggi e 6 sconfitte in 8 match esterni).

Secondo confronto tecnico tra Fabio Caserta e Christian Brocchi dopo la gara d’andata dello scorso 30 novembre, Vicenza-Benevento 2-3.

Volano nel mese d’aprile le formazioni di Fabio Caserta: 2,50 la media punti/partita con bilancio formato da 11 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta in 14 match disputati.

Ascoli – Reggina (domenica 10 aprile, ore 15.30)

Sono 14 i precedenti ufficiali fra le due squadre nelle Marche: 7 le vittorie bianconere (ultima 2-1 nella serie B dell’anno scorso), 3 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2011/12) e 4 successi calabresi (ultimo 3-0 nella serie B 2012/13).

Quattordici punti nelle ultime 6 uscite casalinghe per l’Ascoli: 4 vittorie e 2 pareggi lo score bianconero. Ultimo scivolone al “Del Duca” per mano del Perugia, 0-1 lo scorso 5 febbraio.

Ascoli compagine cadetta 2021/22 che colleziona meno pareggi: appena 7 in 33 giornate, come il Vicenza.

Ascoli cooperativa del gol nella serie B 2021/22 con 17 marcatori diversi andati finora a segno.

Terza sfida tecnica ufficiale tra Andrea Sottil e Roberto Stellone che si ritrovano dopo il doppio confronto della stagione 2012/13 in I Divisione, il primo a Gubbio, il secondo a Frosinone, con una vittoria casalinga per parte.

Roberto Stellone ex di giornata: ha allenato i bianconeri marchigiani per 5 partite dal febbraio al marzo 2020, score di 2 pareggi e 3 sconfitte ed esonero durante la sospensione di 3 mesi del campionato di serie B per il lockdown nazionale dovuto alla pandemia ex Covid 19.

Cosenza – Monza (domenica 10 aprile, ore 15.30)

I precedenti ufficiali in Calabria fra le due squadre sono 11: 5 le vittorie rossoblu (ultima 1-0 nella serie B 2000/01), 3 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 1993/94) e 3 le affermazioni brianzole (ultima 3-0 nella B dell’anno scorso).

Cosenza distratto in due precisi periodi di gara: 9 reti subite nei primi 15’ di gioco e 13 reti tra il 46’ e il 60’.

Due punti nelle ultime 6 giornate per il Cosenza ed 1 solo successo in 22 partite per i rossoblu, con restante bilancio di 8 pareggi e 13 sconfitte.

Cosenza squadra di questo campionato che subisce più rigori contro: ben 10 in 33 partite giocate, come il Crotone ed il Parma.

Cosenza e Monza “nervosi”: 7 le espulsioni subite dai calabresi e dai brianzoli in 33 giornate, primato condiviso con il Pordenone.

Si sfidano il secondo attacco più anemico del campionato (Cosenza con appena 29 reti segnate, come la Reggina e peggio solo il Pordenone con 22), contro il terzo migliore (Monza con ben 53 gol fatti, meglio solo Lecce con 54 e Benevento con 55).

I biancorossi vantano il record in questa stagione cadetta di squadra che va in gol maggiormente con subentranti: 20 delle 53 reti brianzole arrivano da giocatori entrati in campo a partita in corso.

Monza scatenato nei finali di gara: 17 delle 53 reti (praticamente un terzo del totale) siglato dai biancorossi nei 15’ finali più recuperi.

Andrea Barberis alla gara 100 in serie B (considerata la sola regular season): esordio 14 settembre 2013 in Varese-Pescara 3-2. Le maglie indossate: Varese, Crotone e Monza.

Monza reduce da 5 successi nelle ultime 6 giornate, con unico scivolone a Como, 0-2 lo scorso 3 aprile. I brianzoli non pareggiano dal 2 marzo scorso, 1-1 in casa contro il Parma.

Quarta sfida tecnica ufficiale tra Pierpaolo Bisoli e Giovanni Stroppa. Nei 3 precedenti disputati 2 successi per il tecnico del Monza ed 1 pareggio.

Squadre di Bisoli in affanno nel mese di aprile: 1,06 la media punti/partita con score formato da 12 vittorie, 15 pareggi e 21 sconfitte in 48 partite disputate.

Crotone – Ternana (domenica 10 aprile, ore 15.30)

Negli 11 precedenti ufficiali allo “Scida” tradizione favorevole agli ospiti: 3 le vittorie rossoblu (ultima 3-0 nella serie B 2015/16), 3 anche i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2013/14) e 5 successi umbri (ultimo 2-0 nella serie B 2014/15).

Crotone squadra di questo campionato che subisce più rigori contro: ben 10 in 33 partite giocate, come il Cosenza ed il Parma.

Crotone squadra che vince di meno in questo campionato: appena 3 vittorie in 33 partite giocate ( (come il Pordenone).

Ternana formazione che applica massimamente il turn-over: 161 sostituzioni effettuate su 165 a disposizione in 33 giornate, come il Brescia. Di contro invece il Crotone è la squadra della B 2021/22 che effettua meno turn-over: 133 le sostituzioni fino ad ora effettuate dai calabresi sulle 165 disponibili.

Ternana formazione sprint nei primi 15’: 10 le reti rossoverdi nel primo quarto d’ora di gara, primato condiviso con il Pisa.

Primo confronto ufficiale tra Francesco Modesto e Cristiano Lucarelli.

Perugia – Pisa (domenica 10 aprile, ore 18.00)

Nei 18 precedenti ufficiali in Umbria fra le due squadre bilancio di 7 successi biancorossi (ultimo 1-0 nella serie B 2019/20), 6 pareggi (ultimo 2-2 nella serie B 2016/17) e 5 vittorie toscane (ultima 1-0 nella I Divisione 2013/14).

Perugia senza vittorie interne dal 12 febbraio scorso: 3-0 sul Frosinone; poi 5 partite senza successi con score di 3 pareggi e 2 sconfitte.

Perugia difesa “bunker” della serie B 2021/22 con appena 28 gol subiti in 33 partite giocate (come il Lecce). Pisa che segue a ruota con 29 reti subite.

Perugia squadra che segna meno reti con subentranti: appena 1 gol proveniente dalla panchina in 33 partite giocate.

Perugia squadra della serie B 2021/22 che pareggia di più: 15 pareggi in 33 partite (come il Parma).

Pisa scatenato nei primi 15’ di gara: 10 le reti nerazzurre in 33 giornate, primato del torneo condiviso con la Ternana.

Il Pisa ha perduto 3 delle ultime 4 trasferte: 0-1 a Reggio Calabria, 0-2 ad Ascoli, 1-5 a Benevento. Unico risultato positivo del periodo la vittoria 1-0 a casa del Pordenone.

Massimiliano Alvini mai vittorioso nei 4 incroci contro Luca D’Angelo: 1 vittoria per il tecnico nerazzurro e 3 pareggi, lo score.

Novantanove pareggi in campionati professionistici per mister Alvini, di cui 22 in B e 77 in Lega Pro. Il primo risale all’ 8 settembre 2013, Tuttocuoio-Messina 1-1 in II Divisione Lega Pro.

Brescia – Parma (lunedì 11 aprile, ore 20.30)

I precedenti ufficiali fra le due squadre a Brescia sono 37: 20 successi dei padroni di casa (ultimo 2-1 nella serie B 2017/18), 9 pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 2008/09) ed 8 vittorie emiliane (ultima 2-1 nella serie A 2019/20).

Brescia fair-play: squadra della B 2021/22 che ha subito meno ammonizioni, 65 in 33 partite (come il Benevento).

Brescia formazione che applica massimamente il turn-over: 161 sostituzioni effettuate su 165 a disposizione in 33 giornate, come la Ternana.

Brescia squadra cadetta che guadagna nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati del 45’: saldo positivo di +11.

Brescia a porta chiusa da 229’: ultima rete subita da Cambiaghi al 41’ di Pordenone-Brescia 1-1 del 20 marzo scorso.

Parma squadra della serie B 2021/22 che pareggia di più: 15 pareggi in 33 partite (come il Perugia).

Parma squadra cadetta 2021/22 che calcia meno rigori: appena 1 in 33 giornate e che ne ha subiti di più, 10, alla pari di Crotone e Cosenza.

Parma in serie positiva da 9 giornate: 4 le vittorie ducali, 5 i pareggi con ultimo k.o. datato 19 febbraio scorso, quando la Ternana vinse 3-2 al “Tardini”.

Eugenio Corini e Giuseppe Iachini si affrontano per la seconda volta da avversari in veste di allenatori. L’unica volta era stato nella serie A 2012/13: Siena-ChievoVerona 0-1.

Giuseppe Iachini è ex di giornata, avendo guidato le “rondinelle” dall’ottobre 2009 al dicembre 2010 e dal febbraio al giugno 2011, con la promozione in A del 2009/10, 71 panchine ufficiali con 25 vittorie, 20 pareggi e 26 sconfitte a bilancio.

