Chiesa di Santa Sofia, Abbate:” Presentato emendamento per lo stanziamento di 100mila euro per la valorizzazione del sito UNESCO”

“Ho presentato un emendamento in Commissione Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio con l’obiettivo di ottenere lo stanziamento di 100mila euro per la valorizzazione della chiesa di Santa Sofia di Benevento. Si tratta di un sito di interesse culturale e storico, inserito nella lista dei beni immateriali dell’Unesco e come tale necessita di tutte le attenzioni da parte della Regione Campania”. A dichiararlo il consigliere regionale Luigi Abbate.

”Così come previsto dal disegno di legge relativo alle ”Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2023”, e precisamente all’articolo 15 del Capo IV ”Misure per il patrimonio culturale immateriale della Campania”, anche la chiesa di Santa Sofia, al pari di altri, dispone di tutti i requisiti necessari alla ricezione del sostegno economico regionale”.