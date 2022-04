“CI VEDIAMO AL SAN FELICE”. DE CUNTO (CNA PENSIONATI): “BILANCIO POSITIVO PER LA PRIMA EDIZIONE. TANTE IDEE PER IL PROSSIMO ANNO”

E’ tempo di bilancio per la prima edizione della rassegna “Ci vediamo al San Felice…” organizzata dalla CNA Pensionati di Benevento, in collaborazione con CNA Pensionati Campania, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento e l’Arte/Studio Gallery di Benevento, col patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Benevento.

Della kermesse culturale, che ha preso il via lo scorso 20 febbraio ne abbiamo parlato con Giulio De Cunto, presidente CNA Pensionati Benevento, già apprezzato Dirigente Scolastico sannita.