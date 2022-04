“CI VEDIAMO AL SAN FELICE”. TRA STORIA E GUSTO”, CALA IL SIPARIO SULLA RASSEGNA ORGANIZZATA DALLA CNA PENSIONATI

Anche l’ultimo appuntamento della rassegna “Ci vediamo al San Felice” organizzata da Cna Pensionati Benevento, ha fatto registrare consensi e partecipazione.

L’ex Convento di San Felice, ha visto protagonista Franco Pepe che ha presentato la sua pubblicazione, della pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo, in provincia di Caserta, già eletto miglior pizzaiolo del mondo ai Best Chef awards 2021 di Amsterdam.

Nel corso della serata Franco Pepe ha dialogato con Mimma Di Sorbo, il tutto arricchito anche dall’intervento di Ettore Acerra, direttore generale USR Campania.

A far da colonna sonora l’esecuzione di brani musicali a cura degli allievi del liceo musicale Carafa Giustiniani di Cerreto Sannita ed un brindisi a cura dell’Istituto Alberghiero di Faicchio Castelvenere.

Sentiamo l’intervista realizzata per TV7 da Alfredo Salzano all’autore della pubblicazione Franco Pepe.