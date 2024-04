Raffaele Arganese, già storico assessore comunale di Airola, aderisce alla Lega

Il noto medico Dott. Raffele Arganese, già storico assessore del Comune di Airola e che ha già svolto le funzioni di Primario presso l’ Ospedale di Sant’ Agata De’ Goti, aderisce alla Lega-Salvini Premier. Arganese già giovanissimo aveva militato nella DC e poi successivamente nel 94 fu il primo tesserato di Forza Italia ad Airola. Ebbe rapporti di amicizia anche con l’ On. Clemente Mastella. Queste le sue parole:” Ho scelto di aderire alla Lega a seguito del conferimento del’ incarico all’ amico Vittorio Fucci di Responsabile per la Lega del Dipartimento Infarstutture e Trasporti della Campania. Ho apprezzato tantissimo le battaglie del Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri Sen. Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, e di tutta la Lega a favore della categoria dei medici e dei sanitari in generale. Basta vedere in ultimo l’ abolizione del numero chiuso alla facoltà di medicina, storica battaglia della Lega, approvata ieri in Senato. .- continua Arganese-“ Ringrazio il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Sen. Claudio Durigon, Commissario Regionale della Lega, l’ Avv. On. Gianpiero Zinzi, Vice-Commissario Regionale, l’ Avv. Luigi Bocchino, Segretario Provinciale, ed in particolare il mio storico amico Avv. On. Vittorio Fucci, Neo-Responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti per la Campania, per avermi coinvolto in questo avvincente progetto politico.