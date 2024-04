Mario Caltanissetta, Responsabile di Unimpresa per le provincie di Benevento e Avellino, aderisce alla Lega-Salvini Premier

L’ avvocato Mario Caltanisetta, di Montesarchio, Responsabile associativo di Unimpresa per le provincie di Benevento ed Avellino e Segretario di Montesarchio del Movimento poltico-culturale “Progetto Sannio”, aderisce alla Lega-Salvini Premier. Queste le sue parole:” Il Vice-Premier Matteo Salvini, Ministro delle Infrastutture e Trasporti, e la Lega tutta in questa esperienza governativa hanno dimostrato una grande attenzione nei confronti delle imprese e delle attività commerciali. Questa attenzione e la scelta degli uomini giusti sul territorio mi ha spinto ad aderire alla Lega-Salvini Premier. Ringrazio il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Sen. Claudio Durigon, Commissario Regionale della Lega, l’ On. Avv. Gianpiero Zinzi, Deputato e Vice-Commisario Regionale, l’ Avv. Luigi Bocchino, Segretario Provinciale, ed in particolare l’ amico On. Avv. Vittorio Fucci, Neo-Responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Campania per la Lega e Presidente del Movimento politico-culturale “Progetto Sannio”.