CITTA’ SPETTACOLO. PRESENTAZIONE GIOVEDI’ 27 LUGLIO NEI GIARDINI DELLA ROCCA DEI RETTORI

Giovedì 27 luglio, alle ore 20.00, si terrà la presentazione ufficiale della 44esima edizione del festival Benevento Città Spettacolo “MetamorfoSincroniche” organizzata dal Comune di Benevento con un finanziamento della Regione Campania di 200mila euro.

Location dell’evento saranno gli accoglienti e suggestivi giardini della Rocca dei Rettori dove saranno svelati gli appuntamenti della manifestazione che si terrà nel capoluogo sannita dal 25 al 30 agosto per la direzione artistica di Renato Giordano che già ha annunciato la presenza in piazza Risorgimento di Gianni Morandi il 28 Agosto, il 30, invece, ci sarà lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo Maurizio De Giovanni ……ma le sorprese non finiscono qui.

Nel corso della conferenza interverranno: Clemente Mastella – Sindaco di Benevento; Nino Lombardi – Presidente della Provincia di Benevento; Antonella Tartaglia Polcini – Assessore alla Cultura e agli Spettacoli, Giuseppe Sauchella – Amministratore unico di Sannio Europa, Caterina Meglio – Presidente del Conservatorio di Musica “Nicola Sala”, e Renato Giordano – Direttore del Festival.

NELLA FOTO LE IMMAGINI DELLA SCORSA PRESENTAZIONE DI BENEVENTO CITTA’ SPETTACOLO IN PIAZZA SANTA SOFIA