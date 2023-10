Club Ruote Storiche: notevole interesse per il raduno nazionale 150 Miglia nel Sannio Storico

Successo per la III Edizione della 150 Miglia nel Sannio Storico, raduno che ormai, a livello nazionale, vede la partecipazione di numerosi equipaggi con vetture di particolare rilevanza. Sabato 07 ottobre, incontro e raduno con cena in un caratteristico ristorante di Piano Cappelle dove si è parlato di motorismo storico senza trascurare, ovviamente, una lezione sulla storia di Benevento e del suo patrimonio storico. Oggetto, quest’ultimo di una visita guidata dal prof. Michele Benvenuto presidente del Club Ruote Storiche e noto storico. Il giorno seguente, domenica 08 ottobre, ha lasciato tutti incantati in un percorso appositamente studiato che da Morcone si è inerpicato tra valli e monti incontaminati verso Bocca della Selva, posto di ristoro. Si è poi proceduto in uno scenario incantato fino a Sepino e di lì alla storica Città di Altilia, in Molise, che ha lasciato tutti incantati per la sua vastità e la pregevolezza delle emergenze monumentali. Dopo un lauto pranzo ci si è spostati alla volta di Pontelandolfo accolti da una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e da una guida che si è intrattenuta sulla storia della Città Martire. A seguito di una sosta al Bar e dopo aver brindato alla riuscita della manifestazione, l’affettuoso commiato dei partecipanti e la promessa di rivederci ancor più numerosi nel 2024.