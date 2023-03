COMMISSARIATA CAMERA DI COMMERCIO IRPINIA-SANNIO

Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato un decreto in cui è stata commissariata la Camera di Commercio Irpinia-Sannio.

Il commissario straordinario sarà Girolamo Pettrone che avrà il compito di dare avvio non oltre i 120 giorni alle procedure per rinnovare il consiglio oramai sciolto.

Decade, dunque, il presidente Pino Bruno eletto alla carica meno di un anno fa.