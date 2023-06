Comunità energetica, Bucciano ci crede

“Le Comunità Energetiche rappresentano un’opportunità per diventare più indipendenti dal punto di vista energetico portando dei vantaggi economici reali a chi ne fa parte.

Partiamo col dire che per il cittadino entrare a far parte di questa Comunità costerà zero euro. Tutti potranno farne parte gratuitamente. Sarà finanziato infatti con fondi Pnrr”.

Lo fa presente il consigliere comunale di Bucciano, Domenico Falco, nel presentare alla cittadinanza locale il progetto di Comunità energetica illustrato nel contesto dello specifico incontro con la cittadinanza.

“Il nostro intento – ha spiegato Falco nello spiegare i contenuti dell’iniziativa che si intende lanciare in paese – è quello di

creare una rete tra cittadini ed in questo caso il Comune che, unendosi decidono di dotarsi di impianti per la produzione e la condivisione di energia pulita da fonti rinnovabili, nel nostro caso il solare.

Questo porterà benefici oltre che all’ambiente anche alle tasche di tutti.

Al Comune, che con l’energia autoprodotta vedrà ridurre sensibilmente il costo

dell’illuminazione pubblica quindi indirettamente un risparmio per tutti cittadini.

Per chi ha già installato pannelli fotovoltaici oltre il risparmio con l’energia autoprodotta guadagnerà sia con la vendita al GSE sia con un ulteriore incentivo sullo scambio di energia con i partecipanti alla comunità energetica. Infine anche chi non ha nessun pannello fotovoltaico o altro potrà avere un beneficio economico, sfruttando l’energia prodotta dalla Comunità. Inoltre con la vendita dell’energia in eccesso potremmo incentivare l’estensione della Comunità Energetica con sgravi fiscali a chi vorrà installare pannelli fotovoltaici ed anche avviare progetti sociali tra i più vari come quelli per sostenere le famiglie in difficoltà. Abbiamo già avviato l’iter per uno studio di fattibilità finanziato dalla Regione Campania.

Vogliamo accettare questa sfida, perché questo è il momento per una rivoluzione energetica che cambierà il nostro paese e che siamo sicuri farà da volano anche per i Comuni limitrofi.

Abbiamo già avviato l'iter per uno studio di fattibilità finanziato dalla Regione Campania e pubblicato una manifestazione di interesse per chi vorrà aderire alla Comunità energetica – ha concluso Falco -. "Guardiamo con interesse a questa iniziativa – ha osservato il sindaco Matera – che rappresenta una nuova sfida per i nostri territori. Sfruttare, cioè, le energie nuove per avere servizi migliori con sensibile ritorno economico per l'Ente, per le aziende e per i privati".