Controllo caldaie Benevento, concessa proroga di tre mesi

L’Asea concede eccezionalmente la proroga di tre mesi per la verifica delle caldaie in provincia di Benevento: è stata raggiunta un’intesa tra il presidente di CNA Campania Nord Impianti Fabrizio Romano, il presidente dell’Asea Giovanni Mastrocinque, il consiglio d’amministrazione e il responsabile settore servizi impianti termici Michele Passarella dopo l’interlocuzione di questi giorni. L’intesa, che recepisce la richiesta di CNA Campania Nord impianti. «Ringrazio i vertici di Asea per la sensibilità istituzionale che hanno dimostrato. L’apertura del confronto nelle scorse settimane ha portato ad una soluzione che accontenta tutti e mette al riparo impiantisti e cittadini da rischi di sanzioni; un’intesa di buon senso che salvaguarda tutti – ha evidenziato Romano – l’accordo prevede che sarà possibile ritirare i bollini per gli ultimi inserimenti 2022/23 entro e non oltre il 15 prossimo, mentre per la trasmissione dei rapporti di controllo completi di bollino c’è tempo fino al 31 marzo. Altro passaggio cruciale è che i bollini del biennio 22/23 possono riportare la data ultima del controllo al anche se il pagamento e/o controllo avviene per ragioni organizzative e di consegna all’anno 2024 in questo caso è importante specificare nelle note il biennio di riferimento 2022/23». Quanto concesso, chiariscono i dirigenti Asea, ovviamente non andrà a togliere tempo di inserimento per il biennio in corso 2024/25 che si concluderà senza ulteriori proroghe al .