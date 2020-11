CORONAVIRUS: INCONTRO GOVERNO-REGIONI, SUL TAVOLO IPOTESI SOLO DAD PER SUPERIORI =

Tante le ipotesi sul tavolo di confronto tra regioni, enti locali e governo che si sono confrontati da questa mattina sulle misure che potrebbero confluire nel dpcm di domani del

premier Conte.

A quanto si apprende, da parte di alcuni amministratori, a partire dal ligure Toti, si è chiesta una differenziazione delle limitazioni a fasce di età, considerate più a rischio, come gli over 70. Una ipotesi che per alcuni potrebbe essere preferibili al lockdown generalizzato.

Condivisa inoltre l’idea di vietare anche gli spostamenti tra le regioni, puntando in ogni caso a misure che siano il più possibile indirizzate a tutto il paese, evitando interventi troppo

differenziati, come chiesto dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Sul tavolo anche attività commerciali e scuola. Per i centri commerciali possibili nuove strette, per gli istituti si pensa a didattica a distanza in tutte le aree del paese per le superiori, in forse per medie.

L’incontro odierno, durato oltre tre ore avrà un secondo step domattina alle 9.

(Sai/Adnkronos)