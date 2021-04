Covid. De Luca: “Alla Campania 207mila vaccini in meno, è scandalo nazionale”

“Ad oggi la Campania ha ancora 207mila vaccini in meno rispetto alla popolazione.

E’ uno scandalo nazionale di cui non si parla.

Ancora oggi, incredibilmente, nella regione a più alta densità abitativa d’Italia, sottraggono a 207mila cittadini campani il vaccino a cui hanno diritto”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Noi siamo per il massimo rigore, per non giocarci la stagione estiva.

Già oggi qualche positivo che troviamo è il risultato di qualche allegria di troppo a Pasqua e Pasquetta.

In Campania la mascherina va usata anche quando si dorme. nella nostra regione abbiamo un dato alto sul numero di positivi ma c’è da capire bene come vengono valutati, anche

perché i positivi sono per il 99% asintomatici o paucisintomatici.

Ho la sensazione che in altre parti d’Italia non adottino lo stesso rigore della Campania per valutare i positivi”.

“Mi sono intossicato sentendo che la Campania rischia la zona arancione – ha aggiunto De Luca – ma c’è un dato contraddittorio, che non quadra. Sui due dati che non possono essere manipolati, l’occupazione delle terapie intensive e il numero di morti per Covid,

la Campania è ultima in Italia rispetto alla popolazione, ad esempio abbiamo la metà dei ricoveri in terapia intensiva rispetto al Veneto”.