COVID. DE LUCA, ‘IN TERAPIA INTENSIVA IL DOPPIO DEI RICOVERI RISPETTO A UN ANNO FA’ 

“Quando si raddoppiano i ricoveri in terapia intensiva allora la situazione diventa preoccupante, perché vuol dire che cominciamo ad avere casi di contagio pesante: polmoniti,

difficoltà respiratorie che richiedono il ricovero in terapia

intensiva. Insomma, siamo in una situazione seria”. Lo ha detto il

presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una

diretta Facebook. “Nel 2021 – ha ricordato De Luca – i casi di

positivi che avevano nella prima settimana di luglio erano 208, oggi

sono 13.214. I ricoveri nei reparti ordinari lo scorso anno erano 218,

oggi 606, abbiamo il triplo delle persone ricoverate nei reparti

ordinari. I ricoveri in terapia intensiva lo scorso anno erano 17,

oggi 34, cioè il doppio. Le persone isolate a casa erano 7.055, oggi

15.785.”

Secondo De Luca “il dato più preoccupante è quello che riguarda le

terapie intensive, perché per quanto riguarda i ricoveri nei reparti

ordinari, che sono aumentati di 4 volte, possiamo dire che non

