COVID: DE LUCA, ‘SU RICHIAMI ASTRAZENECA CHI DECIDE, GENERALE ESERCITO O MEDICO?’

“Oggi noi dovremmo porre un quesito: per quelli che sono sotto i 60 anni e che hanno fatto la prima dose di vaccino Astrazeneca che cosa dobbiamo fare? Io questa domanda a chi la

devo rivolgere, a un generale dell’Esercito o a un medico?”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. “Siamo in una situazione – ha aggiunto De Luca – in cui io, presidente di Regione, non so a chi devo fare la domanda, perché questo, che era il compito principale dello Stato

italiano, non è stato rispettato.

Noi attendiamo il pronunciamento del Cts che non è competente per esprimersi sui vaccini. La competenza è dell’Aifa. In questo momento dovrei sapere dall’Aifa cosa dobbiamo

fare con il vaccino Astrazeneca”.

“Ci stanno dicendo, dopo averci detto nei mesi precedenti che si può

somministrare senza problemi di età, che torniamo a somministrare il

vaccino sopra i 60 anni. Lo avevamo già deciso autonomamente, quindi

somministreremo solo sopra i 60 anni. Ma rimane un problema: i

cittadini sotto i 60 anni che hanno fatto la prima dose, come seconda

dose che devono fare? E noi Regione cosa dobbiamo fare? A questa

domanda la risposta dovrebbe darla il Ministero della Salute,

specificamente l’Aifa. Siamo oggi in una situazione di totale

confusione”.

De Luca ha ribadito quanto annunciato ieri, e cioè che in Campania

“per quel che ci riguarda non somministreremo Astrazeneca sotto i 60

anni, cercheremo di fare soltanto i richiami per chi ha fatto la prima

dose ma sopra i 60 anni, fascia d’età nella quale non c’è stato alcun

problema sanitario. Per il resto – ha concluso – aspettiamo che il

Governo, Aifa, non dico il commissario che non ha alcuna competenza su

questo piano, dica alle Regioni cosa dobbiamo somministrare a chi ha

fatto la prima dose di Astrazeneca e deve fare il richiamo. Speriamo

di avere nelle prossime ore risposte chiare”