Sono 2.041 i positivi al Covid in Campania sugli 11667 test effettuati in Campania nelle ultime ventiquattro ore per un indice di contagio pari al 17,49%, in calo di un punto percentuale rispetto al dato di ieri.

Nove le persone ricoverate in terapia intensiva (-1) e 296 (+2).

Nessun deceduto nelle ultime 48 ore, 1 risalente ai giorni scorsi ma registrato ieri dalla struttura Covid.