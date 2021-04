COVID. MASTELLA: “VACCINARSI E SEGUIRE LE REGOLE PER USCIRE DA EMERGENZA SANITARIA”

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha aperto il consueto messaggio della Domenica ai cittadini ricordando la figura di Claudio Ricci, ex presidente della Provincia, deceduto per il Covid.

Ha poi ribadito l’importanza di essere sempre prudenti e di aderire alla campagna vaccinale per la propria categoria d’appartenenza.

“L’emergenza sanitaria in corso ci deve far riflettere sull’importanza di vaccinarsi. Il governo dovrebbe dare più vaccini alla Campania vista la densità della popolazione.

Da domani presso il Palatedeschi sarà realizzato uno screening di massa a cui invito a partecipare ed aderire per un controllo collettivo. Inoltre, concederò ad un gruppo di commercianti di incontrare il presiedente della Regione, Vincenzo De Luca, per esporgli le preoccupazioni circa le mancate riaperture e i danni che questa emergenza sta portando al settore commerciale.

Conservare le buone abitudini: indossare sempre i dispositivi di sicurezza e mantenere la distanza di sicurezza”.