COVID: PEDIATRI, IN ITALIA VACCINATO MENO DEL 25% BAMBINI TRA 5-11 ANNI

“Attualmente in Italia meno di 1 bambino su 4 (24,4%) nella fascia 5-11 anni ha ricevuto una dose.

Esiste però una notevole eterogeneità territoriale, con alcune regioni

che non arrivano al 15% e altre che si collocano molto più avanti

della media nazionale”. A rilevarlo è la Società italiana di Pediatria

(Sip) alla luce dei dati contenuti negli ultimi due bollettini

dell’Istituto superiore di sanità.

”Di grande interesse è il caso della Puglia dove oltre il 40% dei

bambini tra 5 e 11 anni ha già ricevuto la prima dose – afferma

Annamaria Staiano, presidente Sip – La Regione ha puntato sin

dall’inizio della campagna di immunizzazione contro il Covid-19 sulla

somministrazione del vaccino nelle scuole, con il coinvolgimento di

igienisti e pediatri. Un modello organizzativo che sembra funzionare

molto bene e che anche altre regioni hanno iniziato a mettere in

atto”.

“Intanto – ricorda la Sip – i dati di farmacovigilanza che arrivano

dagli Stati Uniti, dove oltre 9 milioni i di bambini tra 5 e 11 anni

hanno ricevuto una dose del vaccino, confermano che questo è sicuro,

oltre che efficace. Su 8,7 milioni di dosi somministrate nel periodo 3

novembre- 19 dicembre le segnalazioni di eventi sono state pari allo

0,05% e si è trattato nella quasi totalità di casi non seri. Le

miocarditi sono state 11 di cui 7 non gravi (e risolte) e 4 in

osservazione al momento della stampa del rapporto”.

La Sip ricorda – scrive l’ADNKRONOS – come “un altro studio pubblicato

su dati americani conferma che il vaccino protegge bene anche da una

delle complicanze più pericolose per bambini e adolescenti,

l’infiammazione multi-sistemica (Mis-C)”. “Lo studio, condotto da

luglio a dicembre 2021 negli Stati Uniti, ha rivelato che il 95% degli

adolescenti ospedalizzati con Mis-C non risultava essere stato

vaccinato – spiega Rocco Russo, responsabile del Tavolo tecnico

vaccinazioni della Sip – È importante sottolineare che si tratta di

una condizione clinica rara che si verifica in un contagiato ogni

3.200 (dati Usa) ed è più comune tra i bambini più piccoli (che

durante il periodo dello studio non potevano essere ancora vaccinati).

Questo lavoro rafforza l’evidenza che il vaccino protegge non solo

dalla malattia ma anche dalle complicanze”.

”È necessario un grande impegno anche dei pediatri per far sì che

aumentino ulteriormente le percentuali di vaccinazione tra i bambini

in età scolare, per proteggerli dall’infezione e soprattutto dalle

forme più gravi di malattia che rendono necessaria l’ospedalizzazione

– evidenzia Giovanni Corsello, editor in chief dell’Italian Journal of

Pediatrics, rivista ufficiale della Sip – La sinergia tra pediatri,

famiglie e mondo della scuola è necessaria per il contenimento del

Covid-19 e – conclude – la vaccinazione nelle scuole va vista come

mezzo per aumentare in tempi più brevi le percentuali di bambini e

ragazzi vaccinati”.