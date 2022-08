Dopo oltre due settimane di pausa torna “Natura in Musica” e lo fa ad Arpaia

Il concerto si terrà alle 21.30 nella splendida cornice del chiostro del Convento di Santa Maria delle Grazie. La rassegna è incentrata sulla promozione e la fruizione dell’inestimabile patrimonio culturale ma soprattutto ambientale del Sannio, valorizzando ed esaltando il connubio tra la musica e le bellezze del territorio e mette in vetrina le risorse e le eccellenze culturali e turistiche del nostro Sannio, attraverso l’attivazione di percorsi di autosostenibilità. Natalino Marchetti è uno dei più accreditati interpreti e compositori di fisarmonica in Italia e insieme a Luca Aquino, direttore artistico dell’evento, presenta un progetto con composizioni sulla natura: i suoni emessi dalla tromba di Aquino e la fisarmonica di Marchetti si fonderanno con l’ambiente circostante. Aquino è un artista emotivo e che emoziona, la carica delle sue sonorità calde e suadenti si percepisce sulla pelle e si diffonde in totale armonia con il paesaggio e lo scenario bucolico “Siamo orgogliosi di ospitare la rassegna e il concerto del direttore artistico Luca Aquino – spiega il sindaco di Arpaia, Pasquale Fucci -. In questo modo avremo modo di mettere in vetrina le nostre strutture storiche attraverso la musica e fare in modo che anche coloro che vengano da fuori possano apprezzarle. Arpaia sarà teatro di 2 meravigliosi live e pure di una registrazione con artisti stranieri immersi nella natura di località Fontanella. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare visto che l’accesso agli spettacoli è totalmente libero”. La rassegna è finanziata con risorse del POC Campania 2014/20 linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per turismo e cultura” destinate alla definizione del “Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale” di cui alla DGR n. 298/2021 e all’Avviso Pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 410/2021.