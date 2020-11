DOSSIER CARITAS. NEL SANNIO AUMENTO POVERTÀ, 60% NUOVI BISOGNOSI

“Umanità al bivio: l’emergenza che divide, la fraternità che unisce”, è il titolo del dossier 2020 della Caritas diocesana di Benevento a cura di Maria Pia Mercaldo, sociologa che ha curato l’analisi.

Un progetto presentato per fare un quadro della situazione della povertà nel Sannio. Si registra un aumento vertiginoso delle richieste dei bisognosi. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad oggi sono infatti 1123 le persone assistite dalla Caritas, il 60% di questi è composto da piccoli imprenditori, lavoratori in cassaintegrazione, pensionati e commercianti sul lastrico che sono stati assistiti quotidianamente.

Una situazione generale che mostra un incremento della povertà, accelerato dal Covid.

Don Nicola De Blasio, direttore della Caritas di Benevento, e mons. Felice Accrocca, arcivescovo della Chiesa sannita, hanno ribadito la necessità di una politica di sostegno e a tutti i cittadini hanno lanciato un invito alla fratellanza in un momento di grande difficoltà per tutti.