Elezioni 2022, presentati i candidati di Italia Viva e Azione.

In vista delle elezioni del prossimo 25 settembre per il rinnovo dei due rami del Parlamento, i partiti sono impegnati nella presentazione dei candidati nelle liste.

Oggi è toccato ai candidati di Azione e Italia Viva che, com’è noto, hanno dato vita ad una coalizione di centro , nata da un accordo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda.

I due candidati sanniti sono Antonio Del Mese, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Campania e Francesca Mite candidata al Senato nel collegio uninominale Irpinia Sannio.

Antonio Del Mese nel suo intervento si è soffermato sul problema energetico sottolineando che sono state individuate alcune soluzioni che la coalizione porterà avanti. Ha evidenziato come la politica del territorio presenti sempre e solo problematiche come La Telesina. Fondi pubblici spesso fuori controllo.

Un impegno concreto sarà quello di ridare vita al Sannio ed in particolare alle zone interne.

Dal canto suo Francesca Mite , una molisana e quindi anche sannita, ha sottolineato di aver accettato la candidatura sia per senso civico ,ma ,soprattutto, per porre un freno al sovranismo ed al populismo dilagante.