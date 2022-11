EMERGENZA OSPEDALIERA SANNITA. RUBANO (FI) INCONTRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, ORAZIO SCHILLACI

Si è tenuto l’incontro tra il neo parlamentare di Forza Italia, Francesco Maria Rubano e il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Hanno partecipato, su specifica istanza, anche i Consiglieri comunali di minoranza di Sant’Agata de’ Goti Giannetta Fusco, Nicoletta Vene e Carmine Valentino; il Presidente dell’Ordine dei medici di Benevento, il Dott. Giovanni Ianniello in rappresentanza super partes del personale sanitario e Antonella Iannotta, Maria Rosaria Oropallo e Antonio Parlati, in rappresentanza del Movimento Civico per l’Ospedale di Sant’Agata de’ Goti.

“ ho incontrato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, al quale ho rappresentato la situazione emergenziale della sanità sannita.” È quanto dichiara l’On.le Francesco Maria Rubano dopo l’incontro presso il Ministero della Salute.

“È stato un incontro positivo – aggiunge l’On.le Rubano – durante il quale, insieme alla delegazione intervenuta, abbiamo posto attenzione, in particolare, alla problematica relativa alla piena attivazione e funzionalità del pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti per il quale abbiamo chiesto al Ministro di valutare l’avvio di una interlocuzione con la Regione Campania. Il Ministro ha assicurato il proprio interessamento, per quanto di sua competenza, nell’interesse dei cittadini sanniti e del personale sanitario.” Conclude l’On.le di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.