Fabbisogno abitativo, il Sunia: approvata graduatoria provvisoria per assegnazione alloggi popolari

“Con Decreto Dirigenziale n. 7 del 7 febbraio 2023 – scrive il Sunia Benevento – è stata approvata la Graduatoria Provvisoria, per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per tutti i comuni della Campania. Le graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP di cui al Bando regionale Anno 2022, sono divise per ambito comunale dei singoli comuni, per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo.

In tutta la regione Campania sono pervenute al sistema informatico regionale 31.717 domande, di queste 240 sono le domande approvate ed in posizione utile per la città di Benevento, mentre per l’intera provincia sono state presentate solo altre 295 domande. Dalla lettura dei dati emerge subito il dato del basso numero di partecipanti e basta confrontare i dati del numero delle domande, di cui al presente bando regionale, con i ben altri numeri delle domande presentate in precedenza in tutti i bandi precedenti, per averne un riscontro.

Pur osservando che le graduatorie provvisorie sono state pubblicate dopo soli 4 mesi dalla scadenza del Bando, mentre in precedenza occorrevano anni, il dato fortemente negativo che emerge – spiega il Sunia – è dato dallo scarso numero di domande presentate, che riteniamo sia dovuto in parte al sistema piattaforma, ideato dalla regione Campania, con richiesta individuale di SPID per accedere, che non ha consentito a tanti possibili richiedenti, ma privi di computer e/o di internet, di inserire la propria domanda; in parte la scarsezza di domande è stata dovuta, a nostro parere, in special modo alla scarsa e inadeguata pubblicità data da parte dei comuni della provincia, cosa evidente se si considera che nel 40% dei comuni del Sannio non vi è stata alcuna domanda di partecipazione e in non pochi altri casi una sola domanda presentata.

Il SUNIA, scrive il segretario Giuseppe Falzarano, auspica che il sistema della piattaforma digitalizzata regionale venga rivista, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali degli inquini, per dare il giusto contributo sia per rendere più agevole ai richiedenti la compilazione della domanda che l’uso dello SPID.

Intanto – sottolinea il sindacato – avvisiamo tutti gli interessati che il SUNIA ha aperto un apposito sportello, presso la propria sede di via Iandoli 12 – Benevento, per permettere il controllo della propria posizione. Gli interessati portino con sé copia della domanda su cui è inserito il numero di domanda perché la graduatoria riporta questo dato non i nominativi”.

L’ ELENCO DEI COMUNI CON IL NUMERO DELLE DOMAMDE APPROVATE: Airola 32, Apice 66, Apollosa 6, Arpaise 2, Baselice 3, Benevento 240, Bucciano 1, Buonalbergo 12, Castelpagano 1, Castelpoto 1, Castelvenere 1, Cautano 1, Ceppaloni 4, Cusano Mutri 1, Durazzano 4, Faicchio 1, Foglianise 3, Foiano di Val Fortore 5, Forchia 1, Fragneto Monforte 2, Guardia Sanframondi 1, Limatola 6, Moiano 3, Molinara 1, Montefalcone di Val Fortore 1, Montesarchio 6, Morcone 26, Paduli 12, Pannarano 1, Paolisi 4, Pietrelcina 9, Ponte 2, Pontelandolfo 2, San Bartolomeo in Galdo 1, San Giorgio del Sannio 18, San Giorgio La Molara 1, San Leucio del Sannio 2, San Marco dei Cavoti 4, San Martino Sannita 2, San Nazzaro 1, San Nicola Manfredi 20, San Salvatore Telesino 1, Sant’Agata de’ Goti 15, Sant’Angelo a Cupolo 4, Sant’Arcangelo Trimonte 3, Telese Terme 7, Torrecuso 4 e Vitulano 2.