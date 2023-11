Fatebenefratelli’. Decessi per bypass gastrico. Alaia:”Intevenga la direzione generale”

“Ho appreso con non poco sgomento che, a distanza di pochi giorni, due persone sono decedute dopo essersi sottoposte ad un intervento chirurgico di bypass gastrico nel medesimo nosocomio. Tale circostanza ha portato la Magistratura ad aprire un’indagine che servirà ad accertare i fatti e le eventuali responsabilità per quanto accaduto.

Pur non entrando nel merito di queste due vicende, che si sono susseguite in così poco tempo, ritengo tuttavia necessario che la Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale valuti, in ragione delle proprie competenze, quali azioni porre in essere. A tal fine ho già inviato una nota all’attenzione del Direttore Postiglione che, sono certo, darà un riscontro in breve tempo.”

Così in una nota Enzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania.