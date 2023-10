FELIX BUSINESS EXHIBITION, IN RETE 400 IMPRESE E PROFESSIONISTI CAMPANI E MOLISANI

Si è tenuta presso l’Area Fiera di San Giorgio del Sannio la prima edizione della Felix Business Exhibition, Salone delle Eccellenze campane e molisane.

Organizzato dal Circuito Felix, una rete di oltre 400 imprese e professionisti campani e molisani, l’evento ha offerto all’imprenditoria una giornata di confronto, informazione e matching con un ricco programma di lavori.

Apertura ufficiale della manifestazione e avvio dell’area espositiva in mattinata con oltre 50 aziende attese negli stand appositamente allestiti per l’evento.

Il primo dei due workshop in programma è stato dedicato al settore agroalimentare, dal titolo “Aggregazioni di Imprese, Accesso al PSR e Catene Distributive: best practice, criticità e progettualità per il settore agroalimentare”.

Il Dott. Nicola Matarazzo – Componente gruppo di lavoro enoturismo e olioturismo Regione Campania e successivamente il Dott. Nicola Caputo – Assessore all’agricoltura della Regione Campania, si sono concentrati sulle opportunità e le criticità per il settore agroalimentare campano.

Con AssoretiPMI e la GDO campana si è tenuto poi un confronto a più voci su nuovi approcci e strumenti per un’evoluzione del dialogo tra distribuzione e produzione agroalimentare di minore dimensione.

A seguire, il secondo workshop nel pomeriggio dedicato al Digital Marketing curato da Ram Consulting Italia, dal titolo “L’Innovazione Digitale per le PMI, le 5 azioni di successo da mettere subito in campo”.

È intervenuto poi Dante Ruscello, Innovation Manager MIMIT, Co-founder e CMO Ram Consulting Italia, con uno speach sul “Marketing strategico nel 2024 e la finanza agevolata”.

Giovanni Accettola, Consulente Marketing Ram Consulting Italia ha poi analizzato “Gli strumenti di produttività del digitale e il video marketing”.

Massimiliano Di Cuia, Esperto di Vendite Online e di Amazon Custom, si è infine concentrato sull’ intelligenza artificiale per il tuo Business