FINALE REGIONALE CAMPANIA E BASILICATA MISS GRAND INTERNATIONAL ITALY – SAN MARTINO VALLE CAUDINA 22 AGOSTO

Il tour internazionale di Miss Grand International fa tappa in Valle Caudina. Giovedi 22 agosto alle ore 21:30 nello stupendo scenario del comune di San Martino Valle Caudina.

Miss Grand International, nato nel 2013 in Thailandia, è il concorso di bellezza internazionale dei record, vincitore del premio come miglior show mondiale per 3 anni di seguito, abbraccia ben 90 nazioni e conta oltre 14 milioni di followers sui social ( tra facebook e instagram ) .

Le miss partecipanti, provenienti da tutte le province campane, mostreranno tutto il loro talento per accedere alla finale nazionale che si svolgerà dal 28 al 1 settembre a Cinecittà World Roma con ospiti Beppe Convertini, Nataly Caldonazzo , Beatrice Luzzi e il comico di Zelig Rocco il Gigolò . A Roma poi si eleggerà la ragazza italiana che ci rappresenterà allo show mondiale nel mese di ottobre a Bangkok in Thailandia.

Il prestigioso brand è gestito in Italia dal sannita Giuseppe Puzio. L’evento è organizzato dall’agente regionale Franco Capasso, grazie alla collaborazione del comune di San Martino Valle Caudina e degli sponsors Ottica Ruggiero, Ambiente e Metalli, IPS , Ecologia Cioffi , Grafiche Iuorio e Montalto Design.

L’evento sarà presentato dal comico e imitatore Enzo Guariglia con la presenza di vari ospiti che intratterranno il pubblico presente.