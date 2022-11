Forti piogge e temporali in transito sull’Italia, rischio nubifragi nelle prossime ore. Ecco cosa è successo e cosa accadrà in giornata.

Il fronte perturbato giunto nella serata di martedì ha acuito ulteriormente le condizioni depressionarie già presenti attorno alla Penisola, in queste ore un minimo ciclonico tra transitando sulle regioni settentrionali trascinando con se un’intensa perturbazione. Già prima della mezzanotte i quantitativi di pioggia caduti superavano i 100mm tra bassa Toscana e alto Lazio con alcune criticità nella zona della Maremma.

Poi nel corso della notte le precipitazioni hanno continuato a insistere portando accumuli ulteriori che hanno toccato punte di 70mm tra le province di Viterbo e quella di Roma. Interessata nel corso della notte da forti temporali anche la Campania con punte di 40mm tra le province di Napoli e di Caserta, avvistate anche due trombe d’aria nella zona del Cilento. Disagi e allagamenti segnalati nella zona di Napoli

Nel corso delle prossime ore il fronte perturbato si allontanerà gradualmente dalle regioni centrali ma i fenomeni potranno essere ancora localmente forti fino al pomeriggio specie tra bassa Toscana, Alto Lazio e Umbria, localmente anche sulle Marche. Solo dalla sera i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Nel contempo piogge, rovesci e temporali anche forti interesseranno ancora la Campania per dirigersi in serata anche sul basso Tirreno dove ancora una volta potranno assumere carattere intenso. Più protetto dall’Appennino l’Adriatico dove i fenomeni saranno più intermittenti. Un ulteriore miglioramento interesserà invece le regioni settentrionali con schiarite via via più ampie che da ovest si estenderanno entro sera anche ad est. Ma la pausa sarà breve e durerà solo la giornata dio giovedì in attesa di una nuova perturbazione venerdì. Detto questo passiamo a vedere un maggiore dettaglio per oggi.

Meteo mercoledì 16 novembre: Nord, ampie schiarite sulle Alpi centro occidentali e sul Piemonte, variabilità tra Lombardia e Liguria ma con fenomeni residui. Ancora a tratti instabile su Triveneto ed Emilia Romagna con piogge e rovesci, localmente intensi sul Friuli. Dal pomeriggio fenomeni in attenuazione sull’Emilia Romagna e il Veneto, entro sera anche su Trentino Alto Adige e Friuli. Centro, forti rovesci e temporali sulla fascia tirrenica e sull’Umbria, in particolare tra bassa Toscana, alto Lazio, Perugino e Ternano, localmente anche sulle zone interne delle Marche e sul Pesarese. Maggiore variabilità sull’Abruzzo. Dal pomeriggio inizia a migliorare sull’alta Toscana ma resta ancora instabile altrove. In serata graduale attenuazione dei fenomeni. Sud, instabile perturbato sulla Campania con rovesci e temporali anche forti, altrove ancora ampie schiarite ma entro sera e in nottata forti temporali interesseranno anche la Sicilia e la Calabria tirrenica. I fenomeni saranno più isolati sull’Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo nelle zone temporalesche. Venti moderati o forti tra NO e S/SO. Mari molto mossi, anche agitati i bacini centro meridionali.

FONTE 3BMETEO