Forza Italia Benevento: “Mastella pensa a poltrone mentre sanità sannita sprofonda nel baratro”

“Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della regione Campania hanno tradito la fiducia dei cittadini sanniti. Mentre la sanità del Sannio versa in condizioni sempre più drammatiche, con il pronto soccorso dell’ospedale San Pio in tilt, quello di Sant’Agata dei Goti chiuso e quello di Cerreto ancora in attesa dei finanziamenti per la messa in sicurezza promessi da De Luca alle elezioni del 2020, l’unica logica che anima l’azione del sindaco Mastella è quella di ottenere più poltrone”.

Così in una nota il coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento.

“Il primo cittadino di Benevento, non appagato di avere chiesto e ottenuto nel 2020 all’indomani dell’insediamento della Giunta De Luca, un assessorato, durante il vertice di centrosinistra di qualche giorno fa a Napoli è tornato alla carica chiedendo un nuovo assessorato per un familiare. Durante quel vertice, invece di rappresentare al presidente De Luca il quadro drammatico in cui versa la sanità sannita e chiedere a gran voce risposte per conto dei cittadini che amministra, l’unica richiesta che ha sollevato è quella di avere una nuova poltrona. Questa è la logica che anima e muove il sindaco di Benevento, per lui i problemi veri dei sanniti sono e rimangono sullo sfondo. Finge di difenderli, simulando strumentalmente caos effimero , solo quando non incassa prebende. Tutto questo, mentre per i nostri concittadini curarsi diventa sempre meno un diritto e le dimissioni dei medici degli ospedali della provincia sono ormai quotidiane”, conclude la nota.