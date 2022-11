FORZA ITALIA, SANT’AGATA DE’ GOTI: L’EX CONSIGLIERE COMUNALE SALVATORE POLLASTRO ADERISCE A FI

Un’altra nuova adesione a Sant’Agata de’ Goti. Salvatore Pollastro, già Consigliere comunale, si iscrive a Forza Italia.

“L’esperienza di Salvatore Pollastro si aggiunge alle tante sensibilità che costituiscono la nuova Forza Italia nel Sannio ed in Campania. A Sant’Agata de’ Goti ci avvarremo dell’impegno di tutti coloro che vorranno partecipare ad un progetto politico nuovo ed equilibrato, in continuità con le idee messe in campo il 25 settembre scorso ed il risultato elettorale conseguito. – dichiara l’Onorevole Rubano. Saremo accanto a tutta la cittadinanza, sostenendo le ragioni di una città meravigliosa che merita un forte rilancio economico ed infrastrutturale oggi più che mai. Il commercio, l’agricoltura e la sanità saranno le priorità della nostra agenda politica.” Così in una nota il Commissario provinciale e Deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.