IL TOUR DEL XVII SPOT SCHOOL AWARD MEDITERRANEAN CREATITY FESTIVAL FA TAPPA A BENEVENTO

XVII Spot School Award – Mediterranean Creativity Festival, concorso riservato agli studenti dei corsi di pubblicità, comunicazione web e marketing, prosegue il tour di presentazione in Italia presso scuole università con la tappa al Sud, precisamente il 24 Novembre a Benevento presso la Camera di Commercio irpinia Sannio.

Nella Sala Conferenze, con inizio alle ore 10, saranno illustrati i tre brief su cui dovranno cimentarsi gli studenti di Scuola “La Tecnica”. E quindi elaborare le proprie campagne proposte dai seguenti partner:

Caritas Italiana , Campagna: “Costruire il futuro con i migranti”; l’obiettivo di Caritas è far conoscere ai giovani le iniziative promosse e soprattutto favorire conoscenza e riflessione sul fenomeno migratorio e dare spazio alle loro idee e proposte su come contribuire a rendere le nostre comunità più accoglienti e inclusive, capaci di relazione e dialogo.

AIDO – Associazione Italiana Donazione Organi, Tessuti e Cellule. Campagna: “Un dono consapevole”. l’obiettivo di Aido è promuovere, in base al principio si solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule; la diffusione di stili di vita utili a prevenire l’insorgere di patologie che richiedano il trapianto di organi; provvedere alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione. In aderenza alla sua mission Aido si propone di promuovere una campagna di maggiore consapevolezza degli aspetti scientifici, etici, sociali che concernono alla donazione.

Italia Nostra Onlus Campagna: “Eccezione Italia” – La tutela del paesaggio non passa per i parchi eolici o fotovoltaici. Campagna di sensibilizzazione per una diversa prospettiva nella salvaguardia del territorio.

Interverranno: PINO BRUNO presidente Camera di Commercio Irpinia-Sannio, Bruno Lorenzo Ascione direttore Scuola La Tecnica, Nazzareno Miele Dirigente Scolastico IIS Palmieri Rampone Polo; Alberto De Rogatis Cofondatore premio Spot School Award –Mediterranean Creativity Festival; Gerardo Sicilia Presidente Premio Spot School Award – Mediterranean Creativity Festival; Lucia Forlino Ufficio politiche migratorie e protezione internazionale Caritas Italiana; Flavia Petrin Presidente nazionale AIDO – Associazione Italiana Donazione Organi, Tessuti e Cellule; Cesare Crova Consigliere nazionale Italia Nostra Onlus;

Frattanto, gli studenti che vogliono iscriversi al Premio, sul sito www.spotschoolaward.it possono scaricare regolamento e brief in concorso; ad aprile scadono i termini per partecipare. Anche quest’anno, le migliori campagne pubblicitarie prodotte per Spot School Award saranno poi “adottate” da strutture ed organismi no-profit coinvolti per promuovere e divulgare tematiche di indubbio interesse sociale. In diciotto anni di storia, Spot School Award ha assegnato oltre 270 premi e coinvolto più di 9.000 studenti; il Premio è supportato da RAI Pubblicità, Comune di Salerno e da associazioni di categoria come Ferpi, Unicom, Autori d’Immagini.

In foto Andrea Morante, Giuseppe Caturano, Gerardo Tavino, Enrica Acone, Scuola La Tecnica Benevento.

Maggiori informazioni alla pagina contatti: www.spotschoolaward.it