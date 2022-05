FR. SABINO IANNUZZI NOMINATO VESCOVO DI CASTELLANETA, CELEBRAZIONE E FESTA RELIGIOSA AL PALATEDESCHI. FOTO

Grande festa religiosa per l’ordinazione Episcopale di Fr. Sabino Iannuzzi, ofm, nominato da Papa Francesco Vescovo di Castellaneta (Taranto) lo scorso 5 marzo.

La celebrazione si è tenuta presso il Palazzetto dello Sport “PalaTedeschi”, in via Rivellini a Benevento.

La solenne S. Messa è stata presieduta da Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento, con i Vescovi conConsacranti Mons. Josè Rodriguez Carballo, Arcivescovo titolare di Belcastro e Segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita Apostolica, e Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace e Amministratore Apostolico di Castellaneta.

Per questa occasione di grazia e di festa, in maniera riservata è stata portata presso il “PalaTedeschi” la statua della Madonna delle Grazie, Protettrice di Benevento e Principale celesta Patrona del Sannio, titolare della Provincia francescana dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia, a cui appartiene Fr. Sabino Iannuzzi.

25 i Vescovi presenti all’ordinazione provenienti da Campania e Puglia in maggior parte per omaggiare il Fratello Sabino, emozionato di fronte a tanto Amore a lui dimostrato da parte dei fedeli e della comunità sannita tutta, dalle autorità civili e militari ai cittadini, simbolo di Pace ed Unione.