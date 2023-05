GRANDE COMMOZIONE PER IL MEMORIAL DAY 2023, INIZIATIVA DEL SAP. FOTO

Organizzato unitamente alla segreteria provinciale SAP Napoli e la segreteria regionale SAP Campania un Memorial Day volto a commemorare tutte le vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità, al quale hanno aderito anche le segreterie Sap di Avellino, Caserta e Salerno.

È stato effettuato un cammino in città, nel corso del quale sono state deposte composizioni floreali su alcuni monumenti, testimonianze del sacrificio di donne e uomini che hanno perso la propria vita per mano criminale.

Durante il tragitto sono stati ricordati:

Giovanni Palatucci, Questore Reggente di Fiume, morto nel campo di concentramento di Dachau nel 1945;

Raffaele Delcogliano, Assessore della Giunta regionale della Campania e Aldo Iermano assassinati a Napoli in un agguato terroristico il 27.04.1982;

Clemente Martone, Agente della Polizia di Stato che perse la vita in Poggiomarino (NA) il 6.5.1981 durante il servizio d’istituto per il 6° giro ciclistico della Campania;

Nicoletta Missiroli, Sostituto Commissario della Polizia di Stato che perse la vita a Ravenna durante il servizio d’istituto.

Antonio Cestari, Appuntato della Polizia di Stato assassinato in Milano l’8.1.1980 da terroristi BR.

A seguire presso la sala Luigi Voccola della Questura di Benevento è stata celebrata una Santa Messa da Don Giancarlo D’Ambrosio, in ricordo di tutte le vittime della criminalità, a cui hanno partecipato il Prefetto di Benevento Carlo Torlontano e il Questore di Benevento Edgardo Giobbi.