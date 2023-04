GRANDE PARTECIPAZIONE PER IL CHINESE DAY. MASTELLA: “SCUOLA BILINGUE UNA ECCELLENZA INTERNAZIONALE NEL SANNIO”

Grande successo di respiro internazionale all’Istituto Bilingue di Benevento dove si è celebrato il “Chinese day”.

L’iniziativa, voluta e curata dal dirigente scolastico Giuseppe Ciampa, è stata occasione per dare prova delle competenze acquisite dai ragazzi in particolare nelle materie che guardano al futuro e che consetono l’accesso alla lingua cinese.

Ad attestare sia il prestigio culturale e didattico che l’Istituto Bilingue si è conquistato nel tempo e sul credito che le Autorità culturali della Repubblica Popolare Cinese le riconoscono questa mattina erano presenti nei locali divia Marco da Benevento anche i diplomatici cinesi Mr. Yu Xingguo, Consigliere culturale dell’Ambasciata cinese di Roma, e Mr. An Yufan, Segretario del Dipartimento della Scienza e dell’Istruzione, nonché la direttrice dell’istituto Confucio dell’Orienbtale di Napoli, Valeria Varriano. A portare il saluto della Città il sindaco di Benevento Clemente Mastella . Presente anche il presidente del Consiglio Comunale Renato Parente e il vice sindaco di Benevento Francesco De Pierro.

Il dirigente scolastico Giuseppe Ciampa, nel dare il suo indirizzo di saluto ai presenti e nello spiegare il significato del “Chinese day”, ha sottolineato come nei programmi educativi e didattici sia necessario riconoscere ampio spazio all’approccio ed alla conoscenza della lingua cinese a ragione della straordinaria importanza geopolitica e commerciale della Repubblica Popolare Cinese, che peraltro conta oltre un miliardo di abitanti: “Occorre formare cittadini autonomi in grado di rapportarsi alle dinamiche del mondo che cambia e che vede l’apertura delle frontiere – ha detto Ciampa. Sono necessarie nuove competenze che si acquisiscono a partire dalla più giovane età – ha proseguito il Dirigente. E’ un’esigenza dei tempi che viviamo e del futuro che vediamo già all’orizzonte quello che i nostri bambini siano in grado di imparare insieme ai programmi tradizionali anche a capire le basi della lingua cinese. E’ importante comprendere che non possiamo restare rinchiusi nel nostro ristretto ambito: dobbiamo smetterla di pensare che l’Occidente sia diviso dall’Oriente. Occorre un nuovo dialogo tra i popoli anche se geograficamente lontani”

Il dirigente ha sottolineato come i protagonisti del “Chinese day” siano i bambini: “I nostri ragazzi dimostrano il grado di competenza raggiunto e si candidano ad essere ambasciatori del mondo della lingua e della cultura italiane. Sono capaci di poter parlare al mondo con un altra lingua” .

Ha preso quindi la parola la direttrice dell’istituto Confucio dell’Orientale di Napoli Valeria Varriano che si è rivolta in particolare ai genitori presenti: “questo di oggi è un momento di crescita per i vostri figli. E’ bello ed utuile che tutti via aiutate l’uno con l’altro peraiutare i Vostri figli sui nuovi percorsi di conoscenze”.

Mr. Yu Xingguo, intervendo a portare il saluto dall’Ambasciatoredella Cina in Italia, ha voluto ricordare l’importanza per gli uomini e le donne di domani di conoscere la lingua cinese, anche per cominciare ad amare un Paese meraviglioso, ricco di arte e di cultura. La Cina, ha proseguito il diplomatico, è un grande Paese che è in ulteriore sviluppo socio – economico. La Scuola primaria Bilingue di Benevento gode già di grande fama, ha proseguito Mr. Xingguo, ed ha formato nuovi talenti. del resto è strutturato e forte il dialogo con il Dirigente Ciampa sui temi della formazione. L’impegno per la conoscenza della cultura cinese, ha proseguito il diplomatico, è una importante chiave di accesso per capire e comprendere il ruolo grande che la Cina svolge nel mondo e per avere accesso alle nuove opportunità di sviluppo, Infine il diplomatico non ha mancato di evidenziare come sia utile conoscere bene la lingua straniera ed imparare a viaggiare nel mondo. “Da parte nostra – ha concluso Mr. Yu Xingguo -assicuriamo un grande aiuto per la formazione dei giovani”.

Il sindaco del capoluogo sannita Clemente Mastella ha voluto fare riferimento al ruolo geo-politico che la Cina svolge e ha fatto riferimento alle ultime notizie che provengono dallo scacchiere ucraino: “Spero che il dialogo del leader cinese Xi con il Presidente ucraiano Zelensky aiuti a consolidare pace e terminare il conflitto in attgo alle porte d’Europa. Auspico che si rafforzi il rapporto diplomatico e le stesse relazioni umane internazionali tra Italia e Cina”

Al termine dei saluti, i ragazzi si sono cimentati in numerose performance dalla Classe prima a quella della quinta dando pratica dimostrazione delle conoscenze acqusiite e dei nuovi saperi grazie al lavoro straordinario dei docenti.