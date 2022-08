IL 21,22 E 23 AGOSTO LA 14° EDIZIONE DEL CAMMINO A PIEDI “LA VIA DEI CONVENTI DI PADRE PIO”

Al via la 14a Edizione del Cammino a piedi che si svolgerà nei giorni 21/22/23 agosto con partenza da Pietrelcina per raggiungere in primis San Marco la Catola e poi arrivare a Serracapriola.

Un cammino che si svolge ogni anno con la visita dei Conventi di Padre Pio ove il Santo ha trascorso parte della sua vita e che fanno parte della sua storia. Quest’anno ci saranno anche partecipanti che vengono da Spagna, Sardegna, Svizzera, Roma , Costiera Amalfitana, Nord Italia e varie Province limitrofe alla nostra . Un cammino unico, vero, originale che si svolge ormai da 14 anni , ideato da Mario Caruso , Presidente dell’Ass. Cult. “La Via dei Conventi di Padre Pio” , Vicepresidente Anna Maria Marrone, delegata al Turismo di Pietrelcina.

Un cammino unico che ci permette di percorrere la storia di Padre Pio visitando i suoi Conventi ove lui ha trascorso parte della sua vita ma che ci da anche la possibilità di conoscere e visitare altre due Regioni quale Molise e Puglia, un cammino di circa 650km , pari a quello di Santiago, da fare a tappe oppure interamente visitando tutti gli 11 Conventi del frate di Pietrelcina.

Certamente oltre ad essere un cammino religioso di tre giorni consecutivi, ci saranno anche momenti di fede, di gioia, di convivialità , di condivisione, di amicizia , di attenzione l’uno verso l’altro, di tranquillità, di silenzio pieno di colori che ci regalerà la natura percorrendo i tanti sentieri naturalistici , splendidi paesaggi, diversi e nuovi , emozioni, storia e racconti dei luoghi. Ognuno dei camminatori, dei pellegrini partirà con il proprio “segreto” ma sicuramente arriverà alla meta con un vissuto intenso, ricco di storia , sensazioni ed emozioni che resteranno nel cuore. Tutto questo e di più E’ La Via dei Conventi di Padre Pio.