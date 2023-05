IL CAMMINO di SAN NICOLA NEL SANNIO 2023

Dubrovnik del secolo XI con la leggenda ed i riti della festa di san Nicola”, prodotto a Zagabria nel 2012, in collaborazione con la Provincia di Benevento – traduzione della dottoressa Brankica Pavic. Il supporto alla motivazione religiosa in prosieguo sarà dato dai parroci, lungo il percorso, e dai rettori degli antichi santuari (santo padre Pio – san Giovanni R. – san Miche Arcangelo di Montesantangelo, l’Incoronata di Foggia, sino a Bari, ove accoglierà i camminatori pellegrini il rettore della pontificia basilica di san Nicola padre Giovanni Distante e il padre spirituale dei gruppi, il giovane padre Francesco.

LE MOTIVAZIONI

Le motivazioni al “Cammino di San Nicola” s’incrociano su diversi presupposti che vanno ad integrarsi debitamente nella risposta decisionale della singola persona, la quale, con le sue credenze, le sue ideologie, la sua filosofia di vita, va ad impegnarsi, in un percorso a piedi, che esprime in sintesi: il desiderio di conoscenza, la spinta religiosa, la risposta allo stimolo psicologico, lo spirito sportivo, la tendenza ancestrale al diretto contatto con la natura, la possibilità di contaminarsi e conoscere il territorio, sviluppando così una controtendenza costruttiva.

MOTIVAZIONE STORICA E RELIGIOSA

Per quanto attiene la motivazione strettamente religiosa, va innanzi tutto considerata la millenaria devozione al Santo di Bari, patrono di Fragneto Monforte, da parte del popolo fragnetano.

A pagina 149 del succitato Diario del Sorda, leggiamo: “La devozione del Pellegrinaggio verso San Nicola e San Michele Arcangelo del Monte Gargano si praticavano nei tempi passati da poche persone di questo paese di Fragneto Monforte: posteriormente sino ai nostri tempi si era totalmente tralasciata in maniera che la sola tradizione vi era rimasta. Nell’anno 1829 si è vista di nuovo risorgere in persona di due soli compaesani Domenico Iadarola e Gabriele Capobianco, i quali si avviarono e poi via facendo si unirono ad altra Compagnia di Terra di Lavoro.

Li medesimi nel loro felice ritorno raccontano le belle Città, l’amenità dei luoghi, la suntuosità degli edifici sacri e la gran devozione, che si praticava per via col recitare le tante preci, ed orazioni, produssero un affettuoso movimento negli animi di molti a fare un tal divoto viaggio nell’anno susseguente……

….. Nel 1830 si formò una compagnia di 23 persone dirette dal Priore sacerdote don Mario Iadarola; nel 1831 è don Giuseppe Verdura che accompagna un altro gruppo di devoti e nel 1832 sono 38 le persone che partecipano al pellegrinaggio….

….. Nel 1833…Continua a raccontare il Sorda: la mattina del tre dello stesso maggio, essendosi osservata l’aria tranquilla e serena (vi era stata abbondante pioggia nei giorni precedenti), si è fatto suonare la campana alle ore sette e mezza per la Santa unione in Chiesa, ove dopo ricevuta la S. Benedizione col Venerabile solennemente esposto, alle ore nove e mezza ha preso il camino la Compagnia composta di 28 individui (a Pescolamazza si aggiungono altre 4 persone)……L’età ècompresa fra i 30 ed i 60 anni, eccezion fatta per tre casi di giovani che hanno 15/16 anni e la piccola Concetta Capobianco di 6 anni (che viaggia col padre)….

LA FINALITA’ DI FONDO

Essa si basa sul concetto del “PONTE NICOLAIANO” – Oriente/Occidente, quanto mai importante in questo periodo duramente segnato da gravi conflitti.

Alcuni assunti di base in sintesi:

* Istituire negli anni “Il Cammino di San Nicola” in maniera stabile, promuovendolo su scala nazionale ed internazionale.

* Stimolare interscambi con le associazioni locali.

* Per gli interessati alla motivazione religiosa, promuovere occasione e stimolo per esercitarsi ad un percorso di Fede e Solidarietà.