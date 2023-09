IL FUTURO DEL GIORNALISMO, GRANDE PARTECIPAZIONE A CONVEGNO DI UNISANNIO E CO.RE.COM

UNISANNIO e Co.Re.Com Campania hanno organizzato il convegno su “Il futuro del giornalismo tra social network ed intelligenza artificiale: come l’informazione può respingere l’assalto delle fake news.”

Un viaggio nel mondo sempre più complesso dell’informazione e del giornalismo, alla luce delle sfide poste dai social network e dall’intelligenza artificiale.

I social network, d’altra parte, giocano un ruolo cruciale nella diffusione delle notizie e nella creazione di una sfera pubblica digitale. È fondamentale comprendere come utilizzare in modo responsabile questi mezzi per promuovere la verità e la trasparenza nell’informazione.

Grazie a Co.Re.Com Campania per aver reso possibile questo incontro che ha portato insieme professionisti e studiosi a discutere il futuro del giornalismo.

Alla fine della giornata, un messaggio emerge chiaramente: dobbiamo essere vigili, informati e critici nelle nostre fonti di informazione, e lavorare insieme per costruire un futuro dove la verità prevale sulle fake news.

Il servizio di TV7.