IL RUGBY NAZIONALE APPRODA NEL SANNIO. SPECIAL GUEST  IL MEDIANO AZZURRO ALESSANDRO FUSCO

Si è tenuto ieri pomeriggio, sul campo sportivo di Castelvenere, l’attesissimo incontro tra Alessandro Fusco, mediano della nazionale italiana di rugby e i Draghi Rugby ASD.

Il cielo sul Sannio si è schiarito, la pioggia incessante ha ceduto il passo al sole e sul campo sportivo i numerosi piccoli atleti hanno potuto vivere un’esperienza che non dimenticheranno.

Alessandro, campione con il dono dell’umiltà, della disponibilità e della simpatia, si è unito agli allenamenti: gli atleti, divisi per fasce d’età, sono stati spronati, incoraggiati e motivati.

Al termine degli allenamenti l’atleta, primo napoletano a partecipare al prestigioso Sei Nazioni, si è concesso con grande generosità e ha risposto alle tante domande e le più bizzarre curiosità dei piccoli sportivi, che si sono riuniti in cerchio per ascoltarlo condividere le sue esperienze, le sue preferenze e la sua vita da campione.

Lunghissima, poi, la fila, composta da tutti i partecipanti all’evento, adulti e bambini, per ricevere una foto, una stretta di mano, un autografo a cui il campione si è generosamente concesso!

Presenti all’evento il Presidente della FIR Campania Peppe Calicchio, che ha sottolineato quanto sia stata una occasione importante per diffondere i princìpi e lo spirito del mondo rugbistico attraverso i consigli di un atleta professionista e la grande passione dei Draghi Rugby, il Media Manager della Nazionale, Antonio Pellegrino, il sindaco di Castelvenere Alessandro di Santo, che ha generosamente accolto a braccia aperte la numerosa famiglia dei Draghi rimasta senza campo sportivo nel comune di Telese e il Vicesindaco Raffaele Simone.

Un appuntamento che ha rappresentato un momento molto importante nella crescita dei piccoli sportivi ma anche in quella delle famiglie: Alessandro, infatti, non solo con i suoi consigli e i suoi incoraggiamenti, ma anche con la sua semplicità e disponibilità costituisce, con il suo esempio, un importante modello di riferimento sportivo a cui tendere.

Il Rugby come scuola di vita: altruismo, gioco di squadra, umiltà ma anche coraggio, determinazione e sacrificio. Tutti, ognuno con le proprie capacità, le proprie caratteristiche e le proprie possibilità è fondamentale per raggiungere la meta, non solo sul campo, ma anche nella vita.

Non un modello irraggiungibile ma un campione con radici salde, Alessandro ha rappresentato, per tutti i partecipanti, in maniera trasversale, la vera essenza del rugby.