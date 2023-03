IL VOLONTARIATO A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DEL TABURNO CAMPOSAURO AD UNESCO GLOBAL GEOPARK

Il mondo del Volontariato a sostegno della candidatura dell’Ente Parco regionale del Taburno Camposauro ad Unesco Global Geopark. Più di 40 associazioni delle province di Benevento ed Avellino hanno preso parte all’incontro promosso dal CSV Irpinia Sannio Ets presso la sede di Benevento del Centro Servizi del Volontariato in collaborazione con l’Ente Parco ed inserito nel programma degli appuntamenti de La settimana del Taburno Camposauro Geopark.

Obiettivo dell’incontro quello di condividere con le associazioni del territorio il percorso fatto dall’Ente Parco verso la candidatura Unesco, confrontarsi sul ruolo fondamentale che tutti gli Ets possono avere in questo percorso, e sviluppare una rete che possa permettere ai volontari una fruizione piena e consapevole dell’area protetta anche attraverso attività di formazione e di animazione territoriale.

Presenti il presidente dell’ente parco Costantino Caturano, i consiglieri del CSV Irpinia Sannio Ets Antonietta Raduazzo, Pasquale Orlando e Pasquale Napolitano, ed il presidente del Collegio dei Garanti del CSV Pietro Delle Cave.

“La sfida del GeoParco Unesco coinvolge il CSV Irpinia Sannio – ha commentato il consigliere Orlando che ha introdotto e moderato l’incontro – e daremo il nostro contributo per quella che è una sfida territoriale importantissima. Con noi le associazioni di Irpinia e Sannio, molte già impegnate a sostegno di questa sfida e molte che lo faranno a partire da adesso. Noi le sosterremo e saremo loro vicino con gli strumenti del Centro Servizi, la nostra logistica, la formazione e la comunicazione. Avvieremo una task force per sostenere quello che è l’unico parco regionale della Campania in corsa per il riconoscimento di Unesco GlobalGeoPark”.

“Ringrazio il CSV Irpinia Sannio per questa bella iniziativa – le parole del presidente Caturano – organizzata per sostenere la candidatura della nostra area protetta a Unesco GlobalGeoPark. Un’iniziativa nel corso della quale ci siano confrontati sulle attività e le iniziative da organizzare per sostenere la candidatura ed il mio grazie va a tutte tutte le associazioni per gli spunti che hanno offerto“.