Imprese ed Agenzia delle Dogane a confronto. Focus sugli obblighi e le opportunità previsti dal codice doganale

Giovedì 22 febbraio con inizio alle ore 10.30 si terrà presso la sede di Confindustria Benevento, il seminario titolato: “Sicurezza della catena internazionale di fornitura. Il ruolo delle dogane e la qualifica AEO (Operatore Economico Autorizzato)”.

L’evento vede coinvolta l’Agenzia delle Dogane in qualità di referente per le imprese su svariati aspetti e ha l’obiettivo di approfondire, in maniera prioritaria, i vantaggi e le semplificazioni derivanti dall’acquisizione della qualifica di AEO.

Nell’attuale scenario internazionale, assume fondamentale importanza una corretta pianificazione doganale che può essere operata solo conoscendo gli obblighi e le opportunità previsti dal Codice Doganale.

Sono sempre più numerose le operazioni per le quali le imprese interagiscono con l’Amministrazione doganale e che richiedono la qualifica AEO al fine di accreditarsi quale soggetto affidabile e pertanto capace di beneficiare di semplificazioni di specifiche procedure.

Attraverso la testimonianza ed il coinvolgimento degli imprenditori presenti saranno toccati altri argomenti che vedono quotidianamente collaborare Imprese e uffici doganali, quali: l’esenzione IVA per gli esportatori abituali, la riduzione delle accise per alcune lavorazioni specifiche oltre che gli adempimenti nel caso di produzione e consumo di prodotti energetici.

Il programma dei lavori prevede i saluti affidati a: Oreste Vigorito, Presidente di Confindustria Benevento; Maria Alessandra Santillo, Direttore Territoriale Campania,

Carmine Laudiero, Direttore UD-BN Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’introduzione incentrata sull’Export in provincia di Benevento sarà curata da Antonio Affinita , Vice Presidente Confindustria Benevento. Ad intervenire sulla riforma del Codice doganale dell’Unione e le prospettive per il settore AEO Carlo de Palma, Responsabile Area Tributi e URP presso Ufficio ADM di Benevento. Le testimonianze d’impresa saranno rese da: Clementina Donisi COSMIND srl;

Liliana Varricchio I.Me.Va. S.S srl; Vito Campagnuolo NASHIRA HARDMETALS srl.

Per le imprese che abbiano proceduto alla registrazione sarà possibile prenotare un appuntamento con un referente dell’Agenzia per approfondire una tematica specifica.